Acun Ilıcalı Exxen’in yıllık maliyetini açıkladı

Bir Youtube kanalına konuk olan Ilıcalı, 2021 yılı başı itibariyle yayın hayatına başlaması beklenen dijital yayın platformu Exxen’de bin 500 kişilik bir ekibe sahip olduğunu söyledi.







Exxen’in fiyatlandırma politikası ve Exxen’de yer alacak içeriklerin yıllık bütçesi hakkında da konuşan Ilıcalı, “Hedefim iki versiyon yapmak. Biri reklamlı, biri reklamsız olacak. Reklamlı olanda iyi bir indirim olacak. Bizim içeriğimizin bedava olma şansı yok. Şu anda platformun içindeki içeriğin değeri yıllık 900 milyon TL civarında. 900 milyon TL olduğu için 'bunu gel bedava seyret' deme şansımız yok. 'Exxen'in ücretini Türkiye'de hemen herkes ödeyebilecek” dedi.