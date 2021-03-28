Acun Ilıcalı FB'ye başkan mı olacak?

Acun Ilıcalı katıldığı programda Fenerbahçe ve Türk futbolu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ilıcalı kendisine yöneltilen Fenerbahçe başkanlığı sorusuna "Ali Koç varken Fenerbahçe başkanlığını düşünmek aklımın ucundan geçmez" dedi.







Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Fenerbahçe ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili görüşlerini aktarırken, Türkiye'de bir futbol takımı almak isteyip istemediğine yanıt verdi.







İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamaları...





"ALİ KOÇ VARKEN BAŞKANLIK DÜŞÜNMEM"





Ali Koç başkanımız, kendisi sabahtan akşama kadar, bizzat şahit olduğum için, kendini kulübe, Fenerbahçe'ye adamış bir başkan. Ben de, benden istendiği her zaman, seve seve kulübe, Fenerbahçe'ye ve başkanımıza yardım etmeye çalıştım. Sağolsun o da bana çok güvendi, birçok olayda birbirimize destek olarak güzel şeyler yaptık. Böyle bir başkana sahip olduğumuz için çok şanslıyız, sonuçtan bağımsız söylüyorum.





Dünyanın en iyi başkanını da getirsen kazanmanın garantisi yoktur. Manchester City mesela. Bütçesine bakın, en yüksek çıkar, doğru düzgün başarı yok ortada. O bütçeyle o başarısızlık akıl alacak gibi değil ama en çok para, en iyi oyuncular onlarda. Her şeyi doğru yaparsın, gider bir yerde birine takılırsın, bir yanlış karar ligin kaderini değiştirir, her şey olabilir.





Yakın olarak konuşuyorum kendisine, sabah Fenerbahçe diye kalkıyor ve akşama kadar bütün enerjisini veriyor. Böyle bir başkan verken Fenerbahçe başkanlığını düşünmek aklımın ucundan geçmez. Tek isteğim Ali Koç'un başarılı olması, benim de yapmam gereken başkanımızı motive etmek ve bir sorunu olduğunda yardıma koşmak, onu da elimden geldiğince yapıyorum.





Futbolun matematiği yok. Onu yaptım, bunu yaptım, eşittir bu değil. Eskiden yabancı sınırlaması varken 3 büyükler, 4 büyükler çok avantajlıydı. Yerli limitliydi ve onun için 4 büyükler yerlileri alıyordu, 4-5 yabancılı Anadolu takımıyla aranın kapanması mümkün olmuyordu. Yerli sivrilidğinde kendini büyük takımda bulunuyordu. Bu yabancı sınırlamasıyla kalktı. Son birkaç yılda Anadolu kulüplerinin seviyesi yükselmeye başladı, sınırsız yabancı var. Doğru bir ekiple, yurt dışından 3 büyüklerde oynayabilecek, daha üste çıkabilecek oyuncu bulabiliyorsun. Bütçeler arasında da 1'e 20 fark yok. Real Madrid'in bütçesi 100, Fenerbahçe'nin 10, Anadolu takımın ise 3. 10'la 3 yarışabilir, 10'la 100 yarışamaz. Anadolu kulüplerimiz başarılı transfer ataklarıyla makası kapattılar, bu da büyüklerimizin her maçta tökezleyebileceğini gösteriyor.





Fenerbahçe'de olmayan ne derken de, ligin durumuna baktığımızda 3 büyük takımımızın da avantajının olduğunu görüyoruz, Beşiktaş'ın avantajlı olduğunu da söyleyerek, şu anda Fenerbahçe için olmayan bir şey yok diyerek bu durumu bağlayabiliriz."



