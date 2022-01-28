Acun Ilıcalı Fenerbahçeli ismi transfer ettiğini açıkladı

"ALLAHYAR SAYYADMANESH BURADA"







İngiltere'de Championship'te mücadele eden Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Fenerbahçe'den Allahyar Sayyamanesh'i transfer ediyor. Kulübün başkanı Acun Ilıcalı, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, sarı-lacivertli kulüpten Allahyar Sayyadmanesh'i transfer ettiklerini açıkladı.Transferler ile ilgili gelen soruya Acun Ilıcalı, "Ben ve takımım günde 20 saat boyunca transferleri bitirmek için uğraşıyoruz. Büyük mücadeleleri severim. Bu zorluğun da üstesinden geleceğiz. Bir oyuncu halihazırda burada. Bu kişi Allahyar Sayyadmanesh. Şu an sağlık kontrollerinden geçiyor." açıklamasını yaptı.Sarı-lacivertliler, Allahyar'ı 2019-2020 sezonu öncesi İstiklal'den 750 bin euro karşılığında renklerine katmıştı.İranlı forvet, kiralık olarak forma giydiği Zorya'da 24 maçta 9 gol - 4 asistle oynamış, ocak ayında Fenerbahçe'ye geri dönmüştü.