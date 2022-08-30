Samanyolu Haber /Spor / Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli ismin transferini duyurdu /30 Ağustos 2022 22:23

Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli ismin transferini duyurdu

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, transfer konusunda açıklamalarda bulundu.

SHABER3.COM

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, transfer konusunda açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'den transfer etmeye hazırlandıkları Dimitrios Pelkas için konuşan Ilıcalı, "Son transferleri yapmak için hala 24 saat çalışıyoruz. Dimitrios Pelkas, bu geceki (salı) Queens Park Rangers maçında benimle birlikte olacak. Pazar günkü Sheffield United maçında oynamasını bekliyorum. Bir transfer hedefimiz daha var. Taraftarlarımıza son sürprizimiz olacak" ifadelerini kullandı.

Taraftarların Hull City için, "En iyi transfer dönemi" sözlerine de değinen Acun Ilıcalı, "Bunu okudum ve aynı fikirde olduğumu söylemeliyim. Bunu hissettikleri için mutluyum" diye konuştu.
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