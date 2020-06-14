Samanyolu Haber /Spor / Acun Ilıcalı: Hollanda Kulübü ile anlaşma aşamasındayım /14 Haziran 2020 12:02

Acun Ilıcalı: Hollanda Kulübü ile anlaşma aşamasındayım

Acun Ilıcalı, "Fortuna Sittard kulübü ile anlaşma aşamasındayım. Her şey sorunsuz sona ererse genç futbolcuları Türkiye’de ve dünyada keşfedip dünya futboluna kazandırmak istiyoruz" dedi.

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Televizyoncu Acun Ilıcalı, katıldığı canlı yayında satın almak üzere olduğu Fortuna Sittard kulübüyle ilgili açıklamalarda bulundu:

(Hollanda kulübü) Fortuna Sittard ile anlaşma aşamasındayım. Her şey sorunsuz sona ererse genç futbolcuları Türkiye’de ve dünyada keşfedip dünya futboluna kazandırmak istiyoruz. Fenerbahçe başta olmak üzere genç oyuncuları Türk futboluna kazandırmak istiyorum. Mesela şöyle bir hayalim var, Fenerbahçe’de tribünleri ayağa kaldıran bir oyuncunun Fortuna Sittard’dan yetişmesini istiyorum.
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