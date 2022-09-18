Acun Ilıcalı ile ilgili 'istifa kararı' iddiası

Acun Ilıcalı'nın patrounu olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de kötü gidiş devam ediyor.





Sezon başında aldığı sonuçlarla bir anda zirveye yaklaşan İngiliz ekibi, son haftalarda ise üst üste aldığı yenilgilerle 24 takımlı ligde 20. sıraya kadar geriledi.





Bu durumun ardından ise takımın teknik direktörü Şota Arveladze'nin istifasını sunduğu iddia edildi.



Cumhuriyet'te yer alan habere göre Hull City'de mağlubiyetlerin ardından teknik direktör Şota Arveladze'nin koltuğu sallanmaya başladı. Alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Şota Arveladze'nin istifasını yönetime sunduğu gündeme geldi. Hull City'de mağlubiyetlerin ardından teknik direktör Şota Arveladze'nin koltuğu sallanmaya başladı. Alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Şota Arveladze'nin istifasını yönetime sunduğu gündeme geldi.

ŞOTA ARVELADZE İSTİFASINI SUNDU





İngiliz basınında yer alan habere göre; Hull City'nin Swansea City deplasmanında 3-0 kaybettiği maçın ardından teknik direktör Şota Arveladze istifasını sundu. Ilıcalı'nın ise Gürcü teknik direktöre bir imkan daha tanımayı planladığı ve Luton Town maçında alınacak kötü sonucun ardından ayrılığın belli olmasının beklendiği ifade edildi.