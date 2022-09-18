Samanyolu Haber /Spor / Acun Ilıcalı ile ilgili 'istifa kararı' iddiası /18 Eylül 2022 17:15

Acun Ilıcalı ile ilgili 'istifa kararı' iddiası

Acun Ilıcalı'nın patrounu olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin teknik direktörü Şota'nın istifasını sunduğu iddia edildi.

SHABER3.COM

Acun Ilıcalı'nın patrounu olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de kötü gidiş devam ediyor.

Sezon başında aldığı sonuçlarla bir anda zirveye yaklaşan İngiliz ekibi, son haftalarda ise üst üste aldığı yenilgilerle 24 takımlı ligde 20. sıraya kadar geriledi.

Bu durumun ardından ise takımın teknik direktörü Şota Arveladze'nin istifasını sunduğu iddia edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Hull City'de mağlubiyetlerin ardından teknik direktör Şota Arveladze'nin koltuğu sallanmaya başladı. Alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Şota Arveladze'nin istifasını yönetime sunduğu gündeme geldi.

ŞOTA ARVELADZE İSTİFASINI SUNDU

İngiliz basınında yer alan habere göre; Hull City'nin Swansea City deplasmanında 3-0 kaybettiği maçın ardından teknik direktör Şota Arveladze istifasını sundu. Ilıcalı'nın ise Gürcü teknik direktöre bir imkan daha tanımayı planladığı ve Luton Town maçında alınacak kötü sonucun ardından ayrılığın belli olmasının beklendiği ifade edildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Acun Ilıcalı ile ilgili 'istifa kararı' iddiası Sonraki Haber >>

Tayvan 6.8'lik depremle sarsıldı

Tayvan 6.8'lik depremle sarsıldı

Cevheri Güven, Saray'ın muhalefete kurduğu kaset tuzağını deşifre etti

Cevheri Güven, Saray'ın muhalefete kurduğu kaset tuzağını deşifre etti

2 euro ile yediklerini çeken turistin videosu gündem oldu

2 euro ile yediklerini çeken turistin videosu gündem oldu

[ Harun Tokak ] Müjdeler Olsun Bahar Geliyor

[ Harun Tokak ] Müjdeler Olsun Bahar Geliyor

Fethullah Gülen Hocaefendi, Ali Katırcıoğlu için gıyabi cenaze namazı kıldırdı

Fethullah Gülen Hocaefendi, Ali Katırcıoğlu için gıyabi cenaze namazı kıldırdı

İndirimli telefon kavgasına tabancayla girdiler

İndirimli telefon kavgasına tabancayla girdiler

IFLC 20. yıl - Arnavutluk - Mishela Rapo - Kardeşin Duymaz El Oğlu Duyar

IFLC 20. yıl - Arnavutluk - Mishela Rapo - Kardeşin Duymaz El Oğlu Duyar

IFLC 20. yıl - Kenya - Karadeniz Halk Oyunları

IFLC 20. yıl - Kenya - Karadeniz Halk Oyunları

IFLC 20. yıl - Arnavutluk - Xhoni Jesku - İnsanlığın Efendisi

IFLC 20. yıl - Arnavutluk - Xhoni Jesku - İnsanlığın Efendisi

IFLC 20. yıl - Kalima Hamidi - Tanzanyanın Bağları

IFLC 20. yıl - Kalima Hamidi - Tanzanyanın Bağları
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:54:30