Samanyolu Haber /Spor / Acun Ilıcalı köklü İngiliz kulübünü satın mı alıyor? /09 Kasım 2021 22:30

Acun Ilıcalı köklü İngiliz kulübünü satın mı alıyor?

Bir süredir gündemde olan Acun Ilıcalı'nın satın alacağı futbol kulübü konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Ilıcalı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda bakın hangi ifadeleri kullandı.

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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın, İngiltere Championship ekibi Hull City’yi aldığı iddia edilmişti. Ilıcalı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım bu iddiayı doğruladı.

Ilıcalı, İngiltere Championship ekibi Hull City’nin stadında bir fotoğraf paylaştı. Bu paylaşımda, “Geri sayım başladı.. 12 Mayıs 2021. İşte bu güzel şehre ilk ayak bastığım gün. Kısa sürede çok güzel insanlarla tanıştım, mutluluktan başka hiçbir şey hissetmedim. Maçları seyrederken Hull City taraftarlarını hayranlıkla izliyorum.” ifadelerini kullandı.

Hull City'nin Mısırlı sahibi Ehab Allam ile görüşmelerini sürdüren Ilıcalı, büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Kulübü satın almak için başarılı televizyoncunun 35,5 milyon Avro ödeyeceği öne sürüldü.

2015'te Premier Lig'den Championship'e düşen Hull, 2016/17'de yeniden yükselmiş ancak 2020'de League One (3. Lig) kademesine kadar inmişti.

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