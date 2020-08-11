Acun Ilıcalı büyük oynuyor!

TV 8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Netflix benzeri bir platform için resmi temaslara başladı.







Ilıcalı, kanal için resmi kurumlarla masaya oturdu. Ilıcalı, eğer destek bulabilirse platform için ciddi olduğunu ifade etti. Ilıcalı, platform için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Turizm ve Kültür Bakanlığı dahil resmi kurumlara gereken müracaatı yaptı.





Dünya gazetesinin haberine göre eğer onay alınır ise Ilıcalı yakın zamanda şirket kuracak ve ardından yapılanmaya gidecek. Kısa zamanda Netflix’e rakip olacak.





MEHMET NAZİF GÜNAL'DAN İKİ KANAL SATIN ALMIŞTI





2013’te MNG Holding’in patronu Mehmet Nazif Günal ile masaya oturan Acun Ilıcalı, TV 8’i devralmıştı. Ardından başka bir kanal için görüşmelere başlayan Ilıcalı, yine Mehmet Nazif Günal ile masaya oturmuş ve alışveriş kanalı MNG Shopping’e ortak olmuştu.





Ilcalı’nın projelerinden biri olan ve ünlü YouTube kanalı sahiplerinin yarıştığı Exatlon Challenge da şu anda Netflix’te yayınlanıyor.





Orkun Işıtmak’ın sunuculuğunu yaptığı Exatlon Challenge’ta binlerce takipçisi olan YouTube kanalı sahipleri yarışıyor.





Dünyanın en büyük dizi ve film platformlarından Netflix, ciddi bir izleyici tabanına sahip. Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle evlerine kapanan insanların da eklenmesiyle abone sayısı en hızlı artan platformlardan biri.





2020’nin ilk çeyreğinde dünya genelindeki abone sayısı 167 milyon olan şirket, bu rakamı salgın döneminde 16 milyon artırarak 183 milyona çıkardı.





Netflix ilk üç ayda 5,8 milyar dolar ciro, 709 milyon dolar kâr elde etti. Türkiye’de de hızla büyüyen şirket abone sayısını 200 binden fazla artırdı.





Türkiye'de Netflix’i takip edenlerin sayısı 1,7 milyon kişiye ulaştı.





NETFLIX HER AN AKP HÜKÛMETİ İLE KARŞI KARŞIYA GELEBİLİR





Türkiye’de Netflix sadece büyüme rakamları ile anılmıyor. Ankara ile Netflix arasında ciddi bir sıkıntı baş göstermişti.





Kamuoyunun da yakından takip ettiği tartışmada Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin bazı Netflix yayınlarına sansür uygulayacağı belirtilmişti.





Sosyal medya dahil birçok alanda tepki çeken bu olayın ardından gözler Netflix’e çevrildi. Türkiye’den çıkacağı iddia edilen Netflix, "Türkiye’deki üyelerimize ve kreatif camiaya derinden bağlılığımızı sürdürüyoruz." açıklamasında bulundu.