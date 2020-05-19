Acun Ilıcalı o futbol kulübünü satın mı alacak?

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Fortuna Sittard'ın başkanı Işıtan Gün, kulübün TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı'ya satılması konusunda henüz nihai bir anlaşma yapılmadığını açıkladı.





BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre Işıtan Gün, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan uçuş yasaklarının ardından, geleceğe ilişkin bir yol haritası belirlemek için Ilıcalı ile bir araya geleceklerini söyledi.





Türkiye'de spor medyasında, Avrupa'da bir kulüp sahibi olmayı almayı hedefleyen Acun Ilıcalı'nın, eski Galatasaray yöneticilerinden Işıtan Gün'ün sahibi olduğu Fortuna Sittard'ı satın aldığı iddia edilmişti.





Haberlerde, kulübün satışına ilişkin resmi açıklamanın bu hafta içinde yapılacağı öne sürülmüştü.





'Mutluluk verici bir gelişme'





Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Acun Ilıcalı'nın Fortuna Sittard'a olan ilgisinin kendilerini memnun ettiğini söyledi, "Sayın Ilıcalı'nın Fortuna Sittard ailesine katılımı, kulübümüzün uzun vadeli stratejik konumunu kalıcı olarak güçlendirme adına mutluluk verici bir gelişme olarak değerlendirilmiştir" dedi.





Hollanda medyası, Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün'ün, geçen hafta Limburg Eyalet Televizyonu'na (L1) yaptığı açıklamada, bu iddiaların doğru olmadığını söylediğini aktarmıştı.





Soccernews adlı haber sitesi ve Limburger gazetesine göre, kulübün satıldığına ilişkin iddiaları "saçmalık" diye değerlendiren Gün, "Bu doğru değil. Kesinlikle kulübü satmak istemiyorum Son yıllarda birçok teklifi reddettim çünkü geleceğim Fortuna ile" demişti.





Hollanda medyasına göre, Fortuna Sittard Genel Müdürü Ivo Pfennings de, iddiaları yalanlamıştı.





Ivo Pfennings, "Birçok kez konuştuk ama kulübün satışı konusunda Işıtan'dan hiçbir şey duymadım. Kulüp satılıyor olsa herhalde benim de haberim olur" demişti.





Acun Ilıcalı'dan ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.