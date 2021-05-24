Samanyolu Haber /Gündem / Acun Ilıcalı şimdi de üniversitede bölüm açtı /24 Mayıs 2021 11:33

Acun Ilıcalı şimdi de üniversitede bölüm açtı

Medya patronu Acun Ilıcalı medyanın ardından eğitim sektörüne de girdi. Ilıcalı, sosyal medya hesabından özel bir üniversitede 'AcunMedya Akademi' adında bir bölüm açtığını duyurdu.

SHABER3.COM

Ilıcalı, sosyal medya hesabından özel bir üniversitede 'AcunMedya Akademi' adında bir bölüm açtığını duyurdu. Medya patronu Acun Ilıcalı, kişisel Instagram hesabında Acunmedya Akademi'nin 7 Haziran'da Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Kampüsü'nde eğitime başlayacağını duyurdu.

Akademide televizyon, gastronomi ve dijital bölümler bulunduğunu belirten Ilıcalı, "Eğitimler, her yönüyle ve en ince ayrıntılarıyla, uygulamalı olarak sunuluyor. 'Hayalim İşim Olsun' diyenler, şimdi hemen AcunmedyaAkademi.com’a girip başvurarak geleceklerine yön verme ve ayrıcalıklı bir dünyaya adım atma imkanını yakalayabilirler" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Acun Ilıcalı şimdi de üniversitede bölüm açtı Sonraki Haber >>

Halil Falyalı'nın küçük oğlunun otomobil koleksiyonu dudak uçuklattı

Halil Falyalı'nın küçük oğlunun otomobil koleksiyonu dudak uçuklattı

17-25 efsanesi Binali Yıldırım uyarlamasıyla döndü

17-25 efsanesi Binali Yıldırım uyarlamasıyla döndü

Cezaevinde yazdığı şiir: Kendi sessinden

Cezaevinde yazdığı şiir: Kendi sessinden

Kutlu Adalı ve Uğur Mumcu Cinayetleri

Kutlu Adalı ve Uğur Mumcu Cinayetleri

Yeni uyuşturucu güzergahını anlattı

Yeni uyuşturucu güzergahını anlattı

Sedat Peker'den 7. video

Sedat Peker'den 7. video

Filmleri aratmayan hırsız-polis kovalamacası

Filmleri aratmayan hırsız-polis kovalamacası

Dikkat çeken Beştepe iddiası: Ağar ve Perinçek'in ofisi var

Dikkat çeken Beştepe iddiası: Ağar ve Perinçek'in ofisi var

Kabe imamına bıçaklı saldırı girişimi

Kabe imamına bıçaklı saldırı girişimi

AA muhabiri bakanları Süleyman Soylu sorusuyla şok etti

AA muhabiri bakanları Süleyman Soylu sorusuyla şok etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:36:57