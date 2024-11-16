Samanyolu Haber /Spor / Acun Ilıcalı, Slovenya 1. Lig takımlarından Maribor’u satın aldı /16 Kasım 2024 18:02

Acun Ilıcalı, Slovenya 1. Lig takımlarından Maribor’u satın aldı

Süper Lig devi Fenerbahçe Asbaşkanı ve İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, futbol kulüplerine yatırım yapmaya devam ediyor.

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Geçtiğimiz yaz düzenlenen Fenerbahçe'nin kongresinde Ali Koç'un tekrardan sarı-lacivertli kulübün başkanı olarak seçilmesinin ardından kulüpte asbaşkanlık görevine gelenve İngiltere Championshipo ekiplerinden Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, futbol kulüplerine yatırım yapmaya devam ediyor.

SLOVENYA KULÜBÜNÜN ÇOĞUNLUK HİSSESİNİ SATIN ALDI

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Acun Medya'nın resmi olarak Maribor kulübünün yüzde 74 hissesini satın aldığı açıklandı.

Bu satın alımın gerçekleşmesinin ardından kulübün yönetim kurulunda 4 isim yer alacak ve bu isimlerden 3 kişi Acun Medya temsilcileri olacak.

MARİBOR 2. SIRADA

Acun Ilıcalı'nın şirketi olan Acun Medya'nın yüzde 74 hisselerini satın aldığı Maribor, Slovenya'nın en üst liginde 29 puanla 2. sırada bulunuyor. Maribor, lider Ljubljana'nın 3 puan gerisinde.
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