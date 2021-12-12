Samanyolu Haber /Medya / Acun Ilıcalı Survivor 2022'nin kadrosunu açıkladı /12 Aralık 2021 18:01

Acun Ilıcalı Survivor 2022'nin kadrosunu açıkladı

TV8'de ekrana gelen Survivor yarışma programının 2022 yılı kadrosu Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.

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Uzun yıllardır ekranlarda olan Survivor'ın yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Acun Ilıcalı, yapımcısı ve sunucusu olduğu 'Survivor Türkiye'nin yeni sezonunda yarışacak isimleri kendi sosyal medya hesabından açıkladı.

Bu sezon All Star formatıyla ünlüler ve gönüllüler mücadelesiyle izleyici karşısına çıkacak olan Survivor 2022’de önceki sezonlarda ter döken ve yarıştıkları döneme damga vuran eski yarışmacılar yer alacak.

KADROYU AÇIKLAYACAĞINI ÖNCEDEN DUYURMUŞTU

Acun Ilıcalı, Survivor All Star ile ilgili kritik açıklamayı dün sosyal medya üzerinden yaptı. Ilıcalı paylaşımında "Survivor All Star için geri sayım başladı. All Star kadrosunu yarın sabah 11.00'de benim Instagram hesabımdan açıklıyoruz" dedi.

Ardından bugün tekrar yaptığı paylaşımda, kadroya bu sabah sürpriz bir ismin daha eklendiğini belirterek açıklama saatinin 12.00'ye çekildiğini belirtti.

Ilıcalı "İşte Survivor All Star Ünlüler Takımı. Tüm yarışmacılarımıza başarılar dilerim" notuyla yeni yarışmacıları açıkladı.

SURVIVOR ALL STAR 2022 ÜNLÜLER KADROSU

Adem Kılıçcı

Çağan Atakan Arslan

Furkan Kızılay

Mert Öcal

Sercan Yıldırım

Barış Murat Yağcı

Batuhan Karacakaya

Aycan Yanaç

Elif Gören

Merve Aydın

Nagihan Karadere

Sema Aydemir

Birsen Tokgöz

SURVIVOR ALL STAR 2022 ÜNLÜLER KADROSU

Survivor All Star'da gönüllüler takımı da belli oldu.

Gönüllüler takımındaki isimler şu şekilde:

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Anıl Berk Baki

Hikmet Tuğsuz

Ardahan Uzkanbaş

Berkan Karabulut

Yasin Obuz

Gizem Kerimoğlu

Berna Keklikler

Sude Burcu

Seda Aydemir

Evrim Keklik

Nisa Bölükbaşı
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