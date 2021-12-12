Acun Ilıcalı Survivor 2022'nin kadrosunu açıkladı

KADROYU AÇIKLAYACAĞINI ÖNCEDEN DUYURMUŞTU





SURVIVOR ALL STAR 2022 ÜNLÜLER KADROSU





Adem Kılıçcı



Çağan Atakan Arslan



Furkan Kızılay



Mert Öcal



Sercan Yıldırım



Barış Murat Yağcı



Batuhan Karacakaya



Aycan Yanaç



Elif Gören



Merve Aydın



Nagihan Karadere



Sema Aydemir



Birsen Tokgöz



SURVIVOR ALL STAR 2022 ÜNLÜLER KADROSU





Survivor All Star'da gönüllüler takımı da belli oldu.



Gönüllüler takımındaki isimler şu şekilde:



Gökhan Keser



Ogeday Girişken



Anıl Berk Baki



Hikmet Tuğsuz



Ardahan Uzkanbaş



Berkan Karabulut



Yasin Obuz



Gizem Kerimoğlu



Berna Keklikler



Sude Burcu



Seda Aydemir



Evrim Keklik



Nisa Bölükbaşı



Uzun yıllardır ekranlarda olan Survivor'ın yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Acun Ilıcalı, yapımcısı ve sunucusu olduğu 'Survivor Türkiye'nin yeni sezonunda yarışacak isimleri kendi sosyal medya hesabından açıkladı.Bu sezon All Star formatıyla ünlüler ve gönüllüler mücadelesiyle izleyici karşısına çıkacak olan Survivor 2022’de önceki sezonlarda ter döken ve yarıştıkları döneme damga vuran eski yarışmacılar yer alacak.Acun Ilıcalı, Survivor All Star ile ilgili kritik açıklamayı dün sosyal medya üzerinden yaptı. Ilıcalı paylaşımında "Survivor All Star için geri sayım başladı. All Star kadrosunu yarın sabah 11.00'de benim Instagram hesabımdan açıklıyoruz" dedi.Ardından bugün tekrar yaptığı paylaşımda, kadroya bu sabah sürpriz bir ismin daha eklendiğini belirterek açıklama saatinin 12.00'ye çekildiğini belirtti.Ilıcalı "İşte Survivor All Star Ünlüler Takımı. Tüm yarışmacılarımıza başarılar dilerim" notuyla yeni yarışmacıları açıkladı.