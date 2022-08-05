Acun Ilıcalı TV8,5 transferini böyle duyurdu

Acun Ilcalı'nın bir süredir TV8'in alt kanalı olarak yayında olan TV8,5'u spor kanalı yapma kararı sonrasında yeni transfer haberleri de gelmeye devam ediyor.





Daha önceleri Rıdvan Dilmen ve Murat Kosova ile NTV'de yayınlanan ve sonrasında ise yine Rıdvan Dilmen ve bu kez Erbatur Ergenekon ile TRT Spor'a geçen Yüzde 100 futbol programının tanıtımları dönmeye başlamışken bu kez de farklı bir haber gündeme geldi.





Bir süre önce maç yönetmeyi bırakan Fırat Aydınus'un da TV8,5 kadrosunda yer alacağı aktarıldı.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre geçtiğimiz günlerde Fırat Aydınus, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile halı saha maçında bir araya gelmişti. Aydınus ile çekildiği bir fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan Ilıcalı fotoğrafın altına "Fırat Hocam keşke bizim kanalımızda çalışsa" yazarak futbolseverleri heyecanlandırmıştı. geçtiğimiz günlerde Fırat Aydınus, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile halı saha maçında bir araya gelmişti. Aydınus ile çekildiği bir fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan Ilıcalı fotoğrafın altına "Fırat Hocam keşke bizim kanalımızda çalışsa" yazarak futbolseverleri heyecanlandırmıştı.









TV8,5'u futbol ağırlıklı bir yapıya döndürmek için uğraşan Ilıcalı, kanalına bomba transferler yapmaya başladı. Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Süper Lig'de 33 derbi yöneten eski hakem Fırat Aydınus'u TV8,5 kanalına transfer ettiğini duyurdu.