Acun Ilıcalı'dan teklif geldiği açıklandı

İngiltere'de Championship ekiplerinden Hull City'nin başına geçen ve ekibi için Premier Lig hedefi koyan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Atakaş Hatayspor'dan iki oyuncu için devreye girdiği belirtildi.



cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'dan Ömer Erdoğan, Saba Lobjanidze ve Ayoub El Kaabi hakkında açıklama geldi. Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'dan Ömer Erdoğan, Saba Lobjanidze ve Ayoub El Kaabi hakkında açıklama geldi.

HULL CITY TEKLİFTE BULUNDU





Güney ekibinde başkanvekili Mustafa Özat, iki oyuncuları için Hull City'den teklif geldiğini belirtti.Radyospor'da açıklamalarda bulunan Özat, Acun Ilıcalı'nın satın aldığı İngiliz takımı Hull City'den iki futbolcuları için teklif aldıklarını açıkladı. Özat, "Hull City, Saba Lobjanidze ve Ayoub El Kaabi için teklifte bulundu. Biz de yönetim kurulumuzda bu konuyu konuştuk. Ancak henüz bir bonservis bedeli belirlemedik" dedi.