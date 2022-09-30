Acun Ilıcalı'dan yeni teknik direktör açıklaması

Sezon başında aldığı sonuçlarla dikkat çeken ve ligin zirvesine tırmanan Hull City'de sonrasında gelen kötü skorlar, yeni bir sayfanın açılmasına neden olduİngiltere Championship ekibi Hull City, Gürcü teknik direktör Şota Arveladze ile yollarını ayırdı. Takım patronu Acun Ilıcalı, teknik direktör konusunda açıklamalarda bulundu.Sky Sports'a konuşan Ilıcalı, "Championship'te şimdiden 6-7 kulüp teknik direktör değiştirdi. Gerçekten çok zor bir iş. Doğru adayı seçmek için 24 saat çalışacağız. Bu güzel kulübe çok fazla yatırım yaptık. Buraya gelen taraftarları eğlendirmek istiyorum. Hücum futbolu oynamayı talep ediyorum. 0-0'lık bir maçtansa, 3-2 kaybetmeyi tercih ederim" dedi.