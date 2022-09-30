Samanyolu Haber /Spor / Acun Ilıcalı'dan yeni teknik direktör açıklaması /30 Eylül 2022 22:56

Acun Ilıcalı'dan yeni teknik direktör açıklaması

Şota Arveladze ile yollarını ayıran Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı'dan yeni bir açıklama geldiği aktarıldı.

SHABER3.COM

Sezon başında aldığı sonuçlarla dikkat çeken ve ligin zirvesine tırmanan Hull City'de sonrasında gelen kötü skorlar, yeni bir sayfanın açılmasına neden oldu.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre İngiltere Championship ekibi Hull City, Gürcü teknik direktör Şota Arveladze ile yollarını ayırdı. Takım patronu Acun Ilıcalı, teknik direktör konusunda açıklamalarda bulundu.

Sky Sports'a konuşan Ilıcalı, "Championship'te şimdiden 6-7 kulüp teknik direktör değiştirdi. Gerçekten çok zor bir iş. Doğru adayı seçmek için 24 saat çalışacağız. Bu güzel kulübe çok fazla yatırım yaptık. Buraya gelen taraftarları eğlendirmek istiyorum. Hücum futbolu oynamayı talep ediyorum. 0-0'lık bir maçtansa, 3-2 kaybetmeyi tercih ederim" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Acun Ilıcalı'dan yeni teknik direktör açıklaması Sonraki Haber >>

E-Devlet'te AKP sahtekarlığı

E-Devlet'te AKP sahtekarlığı

Nebati'nin 'epistemolojik' açıklaması alay konusu oldu

Nebati'nin 'epistemolojik' açıklaması alay konusu oldu

“Ian Florida Tarihinin En Ölümcül Kasırgası”

“Ian Florida Tarihinin En Ölümcül Kasırgası”

Bu görüntüler ilk kez paylaşılıyor

Bu görüntüler ilk kez paylaşılıyor

Kış geldi, mont alamıyorum dedi, ağlamaya başladı

Kış geldi, mont alamıyorum dedi, ağlamaya başladı

Avatar 2 nasıl çekildi

Avatar 2 nasıl çekildi

Avatar 2, 13 yıl sonra vizyona girdi

Avatar 2, 13 yıl sonra vizyona girdi

NASA’dan “Armageddon” provası

NASA’dan “Armageddon” provası

Rusya’da okula silahlı saldırı

Rusya’da okula silahlı saldırı

Çarpıcı KYK videosu: 'Dayanılacak gibi değil, çalışmak zorundayım'

Çarpıcı KYK videosu: 'Dayanılacak gibi değil, çalışmak zorundayım'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:54:09