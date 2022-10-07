Acun Ilıcalı'dan yeni 'teknik direktör' açıklaması

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın patronu olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de, Şota Arveladze'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna yeni isim arayışları devam ediyor.İngiltere Championship'te mücadele eden, Acun Ilıcalı'nın patronu olduğu Hull City, teknik direktör Pedro Martins ile anlaşma sağlanamadığını ve görüşmelerin sonlandırıldığını açıkladı.Geçici teknik direktör Andy Dawson, yeni duyuruya kadar göreve devam edecek.Kulübün patronu Acun Ilıcalı, resmi siteden yaptığı açıklamada, “Pedro harika bir koç ama taleplerini karşılayamadığımızı hissettik, bu yüzden Hull City’ye gösterdiği ilgiden dolayı kendisine teşekkür ediyor ve gelecek için en iyisini diliyoruz” ifadelerini kullandı.