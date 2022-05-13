Samanyolu Haber /Spor / Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin sponspru bakın hangi marka oldu /13 Mayıs 2022 19:43

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin sponspru bakın hangi marka oldu

Corendon Airlines'ın Acun Ilcalı'nın bir süredir başkanlığını yürüttüğü İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin seyahat sponsoru olduğu aktarıldı.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Corendon Airlines, İngiltere'nin köklü kulüplerinden Hull City'nin seyahat sponsoru oldu.

Championship ekibi Hull City'den yapılan açıklamada, ocak ayında Acun Ilıcalı tarafından satın alınmasından bu yana kulübün ilk kez Türk menşeili bir marka ile çalışacağı kaydedildi.

Hull City ve Corendon Airlines yönetimleri, kulübün ulaşım ihtiyaçlarının yanı sıra özel olarak tasarlanan Hull City uçağı ile İngiliz takımının taraftarlarını da Türkiye'ye götürmeyi planlıyor.

Kulüp yönetim kurulu başkanı Acun Ilıcalı, Corendon Airlines'ın Hull City ailesine katılmasından ötürü mutlu ve minnettar olduklarını belirterek, "İngiltere'de bir futbol takımı alma hayalim vardı. Bu hayalimin bir parçası olarak da ülkem ve takımımın taraftarları arasında ilişki kurmak istiyordum. Hull City gün geçtikçe Türkiye'de daha da popüler hale geliyor. Taraftarlarımızın da bunu deneyimlemesini, Türkiye'nin ne kadar güzel bir ülke olduğunu görmesini istiyorum. Bize sadece ulaşım ihtiyaçlarımız konusunda yardımcı olmayacaklar, ayrıca filolarında logomuzu taşıyan uçak ile Hull City'nin adının her yere yayılmasına yardımcı olacaklar" ifadelerini kullandı.
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