Samanyolu Haber /Gündem / Acun Ilıcalı'ya da yasa dışı bahis soruşturması başlatıldı /20 Kasım 2024 14:45

Acun Ilıcalı'ya da yasa dışı bahis soruşturması başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis reklam ve teşvik suçundan Acun Ilıcalı hakkında soruşturma başlatıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis reklamı yapılması ve teşvik iddiasıyla Acun Ilıcalı, sahibi olduğu TV8 televizyon kanalı ve 'Exxen' dijital platform yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı.

ACUN ILICALI, 'TV8'İN İLGİSİ YOKTUR' DEMİŞTİ
Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6.hafta maçında Karadağ ile karşılaşmış ve TV8 ekranlarından canlı yayınlanmıştı. Maç sırasında reklam panolarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamı yapıldı. Sosyal medyada gündem olan konu hakkında açıklama yapan Acun Ilıcalı, yurt dışında oynanan maçların reklam panolarının satışlarının ev sahibi ülkeye ait olduğunu belirterek, şunları söylemişti:

"Israrla anlamayanlar, anlamak istemeyenler ya da algı yaratmak isteyenler için bir kez daha söyleyelim. Yurt dışında oynanan maçların reklam panolarının satışı, ev sahibi ülkenin federasyonuna aittir. Nasıl Türkiye’de oynanan milli maçların reklam panolarının satışı Türkiye Futbol Federasyonu’na aitse, Karadağ-Türkiye maçının saha içi reklam panolarının satışını da Karadağ Futbol Federasyonu yapmıştır. TV8'in bu olayın herhangi bir tarafıyla ilgisi ya da alakası yoktur."
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