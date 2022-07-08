Acun Ilıcalı'ya 'haddini aştın özür dile' tepkisi

Acun Ilıcalı'nın avukat cübbesi giyip nikah kıyması sonrasında Mersin Barosu'ndan konuya tepki gösterildiği ve Ilıcalı'nın haddini aştığı ve özür dilemesi gerektiğinin de ifade edildiği aktarıldı.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Mersin Barosu, medya patronu Acun Ilıcalı'nın, Çeşme'de ünlü basketbolcu Cedi Osman ve Ebru Şahin'in düğün töreninde avukat cüppesi giyerek nikah kıydığını gösteren görüntülere sert tepki gösterdi. Mersin Barosu, medya patronu Acun Ilıcalı'nın, Çeşme'de ünlü basketbolcu Cedi Osman ve Ebru Şahin'in düğün töreninde avukat cüppesi giyerek nikah kıydığını gösteren görüntülere sert tepki gösterdi.

Baro'dan yapılan açıklamada, avukatların cüppesinin kimsenin şov ya da magazin malzemesi olamayacağı vurgulandı. Açıklamada Acun IIıcalı'ya tüm avukatlardan özür dileme çağrısında bulunuldu."Program Yapımcısı ve Sunucusu Acun Ilıcalı, katıldığı bir düğün töreninde avukat cüppesi giyerek nikâh kıymıştır.Avukatlık mesleği, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda belirtildiği gibi kamu hizmetidir. Bu hizmetin özel bir cübbe ile ifası da aynı kanun kapsamında bir zorunluluktur. Avukat cüppesi sadece avukatlar tarafından ve sadece duruşmada giyilir. Avukat cüppesi, düğün törenlerinde, gezmelerde, eğlencelerde giyilebilecek ya da öylesine sırtınıza takıp çıkabileceğiniz sıradan bir kıyafet değil, adaletin ve bağımsızlığın sembolüdür. Kutsal cüppemiz kimsenin şov ya da magazin malzemesi olamaz.Meslektaşlarımız, bu cüppeyi omuzlarında taşıdığı için şiddete uğruyor, hatta öldürülüyor. Daha dün, bir meslektaşımız cüppesinin onuruyla avukatlık görevini ifa ettiği için kendi ofisinde öldürülmüştür. Avukat olmadığı halde bir avukatın onuru olan cüppesini giyip kutsal değerlerimize saygısızlık yaparak, magazin malzemesi olacak şekilde nikâh kıyan Acun Ilıcalı’yı ŞİDDETLE KINIYORUZ. Haddini aşan Acun Ilıcalı’yı tüm avukatlardan özür dilemeye davet ediyoruz.Mersin Barosu Başkanlığı"