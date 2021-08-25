'SİZ SİZ OLUN OLUN OKLUK KOYUN'A İZİNSİZ GİTMEYE KALKIŞMAYIN'





Muhalif.com yazarı Nursun Erel, "Okluk Koyu'nda Acun Ilıcalı'ya vur emri!" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Erel, yazısında Tv8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı ve 2 kızının Muğla’nın Marmaris ilçesi Okluk Koyu’nda bulunan "Yazlık Saray" olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi’nin korumalarını alarma geçiren iddiayı anlattı.Nursun Erel, Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi üst düzey güvenlik önlemleriyle korunduğunu ifade ederken meydana gelen olaydan sonra korumalara vur emri verildiğini öne sürdü.Milli gazetenin Muhalif.com'dan aktardıklarına göre, Acun Ilıcalı’nın ve iki kızının yaşadıkları öne sürülen olay şöyle anlatıldı:“Okluk Koyuna öyle elinizi kolunuzu sallayarak tekneyle, hatta yüzerek bile girmek yasak biliyorsunuz değil mi? Koyun girişini kapatan koskoca askeri gemi, hücumbotlar, bu yasağı kimseye deldirmemek amacıyla demir atmış durumda…Derken, geçen haftalarda son süratle koya yanaşan bir tekne fark ediliyor… Hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın orada bulunduğu günlerde. Korumalar, güvenlikten sorumlu tüm kadro tabii ki 'alarm' durumuna geçiyor. Bakıyorlar ki, tekne asla sürat kesmeden, o hızla koyu hedefe almış, suları yara yara geliyor…Yapma yahu? Herkes biliyor Okluk’a tekne mekne sokulmadığını, kimmiş bu cengaver?Diye soruyorsunuz değil mi?Neyse işte, tekne son sürat koya yaklaşırken, sirenler çalıyor, korumalar, güvenlik elemanları zaten alarma geçmiş, telsizden gergin talimatlar, konuşmalar duyuluyor:Tekne uyarıya rağmen hız kesmezse, 100 metre kala vurun! Herkeste bir panik bir panik…Anlaşılan o ki, tekne koyun girişinde demirli bulunan askeri gemiden yapılan telsiz uyarısı ve hücumbotun devreye girmesi ile sinyali alıyor ve yavaşlıyor, iyice yavaşladıktan sonra hücumbot kılavuzluğunda, Cumhurbaşkanlığı konuklarının alındığı iskeleye demir atıyor…Konuklar tekneden çıkıyor, güvenlik görevlileri tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşecekleri kabul salonuna alınıyorlar.İşte size Okluk Koyu’nda yaşanan, dakikalar süren bir panik öyküsü…İyi de, sürat teknesiyle son hızla Okluk’a yaklaşan bu densiz misafirler kimmiş? Az kalsın, usul erkan bilmedikleri için canlarından mı olacaklarmış? Diye soruyorsunuz değil mi?Evet, ben de çok merak ettim, sordum soruşturdum, ünlü misafirlerin Acun Ilıcalı ve iki kızı olduğunu öğrendim.Hatta Ilıcalı’ya bu yaşanan paniği de sormak istedim, yazılı olarak sorumu yönelttim ama yanıt alamadım.İşte, “Ne yapayım ne yapayım?” derken, kendisine yakın bir kaynakla konuştum, şöyle dedi:'Yahu ne var bunda? Bir de bunca yıllık gazeteci olacaksın. Turgut Özal döneminde de böyleydi, Süleyman Demirel döneminde de… Okluk Koyu yol geçen hanı mıdır ki, önüne gelen, hem de son hızla giden tekneyle girmeye kalkışsın? Bunu yapmak o zaman da “vur emri” verilmesine yol açardı. Şimdi de… Aynı durum Sayın Cumhurbaşkanı Dolmabahçe’de bulunduğu sırada da gerçekleşse, aynı süreç yaşanır. Bunda şaşıracak bir şey yok…'Ben de kendisine '-Turgut Özal zamanında da aynı şey olurdu- diyorsunuz ama, 8. Cumhurbaşkanı “vur emri” vermek şurada dursun, orada yüzen vatandaşlarla sohbet edip, balıkçıların teknesine bile misafir olmuyor muydu?' diye soruyordum ki tam, uyandım…Acaba diyorum, 'Ben kabus mu gördüm? Yoksa birinci kaynaktan 'Okluk Koyunun güvenliği' ile ilgili bir şeyler duyar gibi oldum da, sizlerle paylaşmak için tarifsiz bir yazma isteğine mi kapıldım?Siz siz olun, Okluk Koyu’na öyle izinsiz filan, hele de sürat teknesiyle son sürat girmeye sakın kalkışmayın tamam mı?"