Acun Ilıcalı'dan canlı yayında mesaj!

24 Ocak Cuma akşam saatlerinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki Elazığ Depremi'nden sonra depremzedelere yardım için herkes seferber oldu.





Acun Ilıcalı da dün akşam TV8'de canlı yayında bir yardım kampanyası başlattı. Çok sayıda işadamı, sporcu ve sanatçıların yanı sıra birçok vatandaş kampanyaya katıldı.





Ilıcalı’nın, Elazığ depremi nedeniyle zarar gören vatandaşlar için başlattığı yardım kampanyasında 73 milyon 132 bin milyon TL 624 TL bağış toplandı.





ILICALI'NIN O SÖZLERİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU





Canlı yayına telefon bağlantısı ile dahil olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bir ricada bulunan Ilıcalı, “Sizden de bir ricam var. Bu akşam ki kampanyadaki önemli miktarı ki sizin bazı şeyleri yapacağınızdan asla bir şüphem yok, fakat depremzedelerin şartlarının daha iyi olmasına kullanılmasını rica ediyoruz.” dedi.





Ilıcalı’nın bu sözleri sosyal medyaya damgasını vurdu.





Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Acun da paranın yerine ulaştırılıp ulaştırılmayacağından emin değil. Bu yüzden herkesin gözü önünde bakanı uyardı." ifadelerini kullandı.



