Acun Karadağ’dan mektup: ‘4 yıldır direniyoruz; işimizi geri istiyoruz’

Ankara, Yüksel Caddesi’nde “İşimizi geri istiyoruz” eylemcilerden Mehmet Dersulu, Armağan Özbaş, Acun Karadağ, Nazan Bozkurt, Mahmut Konuk ve Düzce’de direnişte olan Alev Şahin 22 Ağustos’ta Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği’nce “eylemlerine, hakkında daha önce verilen adli kontrol kararlarına rağmen yoğun bir şekilde devam etmeleri” gerekçesiyle tutuklanmıştı.





Davanın ilk duruşması 9 Aralık 2020’de Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.









“4 yıl hak ihlallerine maruz kaldık”

Kayseri’de Alev Şahin ile birlikte tutuklu bulunan Acun Karadağ, hapishanede Sözcü ve Cumhuriyet okuduklarını, Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın yazılarını takip edebilmek için Evrensel gazetesi de almak istediklerini ama “Bünyan bayisinde yok” cevabını aldıklarını yazdı.





Karadağ, direnişin dördüncü yılında bianet’e yazdığı mektubunda şunları söyledi:





“Direnişe ilk başlayan Nuriye Gülmen Silivri’de. Nuriye’den 5 gün sonra 14 Kasım’da direnişe başlayan ben ve bizden sonra ihraç edildiğinde Ocak 2017 de Düzce’de direnmeye başlayan Alev Şahin ile ben Kayseri’deyiz. İşyeri önünde direnen Mahmut Konuk Adana Kürkçüler’de. Mehmet Dersulu Bolu’da, Nazan Bozkurt Gebze’de… Görmesek de duymasak da emimim 9 Kasım’da bu hapishanelerden aynı anda “İşimizi Geri İstiyoruz” sloganları yükseldi.





“Bu sloganı yalnızca bir iş talebi olarak görenler bugün çıkartılmaya çalışılan birçok kölelik yasasıyla 4 yıldır ödediğimiz bedellerin ne uğruna olduğunu umarım anlıyorlardır.





“Bu sloganın içinde hepimize yapılan onlarca haksızlığın, adaletsizliğin itirazı; milyonlarca mağdurun, milyonlarca haklının sesi var.





“Daha dün İzmir depremiyle sarsılan yüreklerimiz size mimar Alev Şahin’i ve Düzce’de tek başına direnen bir emekçinin direnişe başlarken söylediklerini hatırlatmadı mı? ‘Ben 99 Düzce depreminden sonra mimar olmaya karar verdim. Halkımız göçükler altında ölmesin diye onurumla çalışırken usulsüz beton döken firmalara ceza kestiğim için AKP’li bir beton firması sahibinin şikayetiyle KHK ile ihraç edildim. İşimi ekmeğimi elimden aldırlar’ demişti. Şimdi tutuklu…





“OHAL sürecinden beri halkın “sırayla” gördüğü, uğradığı, hak ihlallerinin tamamına biz 4 yıl boyunca maruz kaldık. Adil yargılanma hakkından, anayasal eylem hakkımızın her gün engellemesine kadar, haksız gözaltılardan, haksız adli kontrol tedbirlerine kadar… Bugün tutuklu olmamız bu iktidarın bizlere karşı işlediği son suçtur ama ilk değil…





“Ne mutlu bizlere ki 4 yıldır direniyoruz ve ne mutlu bizlere ki adaletin sağlanması uğruna susmadığımız için tutuklandık. Eğer bu sömürüden, bu gericilikten kurtulamayacaksak 40 yıl daha direnebiliriz.”