Acun Karadağ gözaltına alındı

Karadağ'ın durumunu paylaşan kızı Twitter adresinden şunları yazdı:









HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ise gözaltıya tepki göstererek şunları yazdı:





"KHKlı Acun Karadağ sabaha karşı evine baskın düzenlenerek gözaltına alınmış. Korku rejiminin hukuksuz polis uygulamalarına asla teslim olmayacağız. Hepimiz, kim olursa olsun zalime karşı ve kim olursa olsun mazlumdan yana olmalıyız. Eriyen iktidarınız zorbalıkla ayakta kalmaz"

"Ben Acun Karadağ'ın kızı. Bugün bize günaydın olmadı. Evimizi bastılar annemi gözaltına aldılar. Bir de 3 tane kitap aldılar, aldıkları kitaplar çok komik."