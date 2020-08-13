Samanyolu Haber /Gündem / Acun Karadağ gözaltına alındı /13 Ağustos 2020 10:47

Acun Karadağ gözaltına alındı

KHK mağduru eğitimci ve aktivist Acun Karadağ, sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı

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Karadağ'ın durumunu paylaşan kızı Twitter adresinden şunları yazdı:

"Ben Acun Karadağ'ın kızı. Bugün bize günaydın olmadı. Evimizi bastılar annemi gözaltına aldılar. Bir de 3 tane kitap aldılar, aldıkları kitaplar çok komik."

HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ise gözaltıya tepki göstererek şunları yazdı:

"KHKlı Acun Karadağ sabaha karşı evine baskın düzenlenerek gözaltına alınmış. Korku rejiminin hukuksuz polis uygulamalarına asla teslim olmayacağız. Hepimiz, kim olursa olsun zalime karşı ve kim olursa olsun mazlumdan yana olmalıyız. Eriyen iktidarınız zorbalıkla ayakta kalmaz"
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