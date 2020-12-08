Samanyolu Haber /Medya / Acun kızının izlediği diziyi yeniden çekiyor /08 Aralık 2020 23:43

Acun kızının izlediği diziyi yeniden çekiyor

Medya patronu Acun Ilıcalı'nın, kızının eski bölümlerini severek izlediğini belirttiği Sihirli Annem adlı diziyi yeniden çekmeye başladıklarını açıkladığı ifade edildi.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre Acun Ilıcalı, yeni platformu için çekeceği dizi hakkında 'Baktım kızım nefes almadan eski bölümlerini izliyor. Madem bu kadar seviyor ben de yenisini yapayım dedim' diye konuştu.

Bir YouTube kanalına konuk olan Acun Ilıcalı, yeni platformu için çekeceği Sihirli Annem dizisi hakkında "Bir gün baktım kızım Melisa nefes almadan Sihirli Annem’in eski bölümlerini izliyor. Madem bu kadar seviyor ben de yenisini yapayım dedim. Şimdi çekiliyor" ifadelerini kullandı.

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, YouTube üzerinden yayınlanan bir programa konuk oldu. Kendi kanalının stüdyosunda röportaj veren Ilıcalı, yeni platformu için çekeceği Sihirli Annem dizisinden bahsetti.
 
Ilıcalı, "Melisa ile kahvaltıdaydık baktım Sihirli Annem'i seyrediyor. Sihirli Annem eski ama çok başarılı bir dizi. Baktım Melisa nefes almadan seyrediyor. Ben de madem bu kadar seviyor yenisini yapayım bari dedim. Sonra hemen yapımcımızı aradım o da duyarlılık gösterdi ve şimdi çekimdeler" şeklinde konuştu.

Ilıcalı en son, kanalındaki MasterChef adlı programın kentlerdeki çekimleri için belediyelerden yüklü miktarda para aldığı iddiasıyla gündeme gelmişti.
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