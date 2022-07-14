Samanyolu Haber /Spor / Acun'dan Mesut Özil paylaşımı: Tesellim oldu /14 Temmuz 2022 19:39

Acun'dan Mesut Özil paylaşımı: Tesellim oldu

Fenerbahçe ile yollarını ayırarak Medipol Başakşehir'e imza atan yılzı futbolcu Mesut Özil ile ilgili bir paylaşım da Acun Ilıcalı'dan geldi.

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Büyük bir beklenti ile geldiği Fenerbahçe'de istenileni veremeyen Mesut Özil'in sarı lacivertli kulüpten ayrılarak Medipol Başakşehir'e imza atması sonrasında ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'dan da bir paylaşım geldi.

Mesut için "Futbolunu yine İstanbul’da seyredebilecek olmak tesellim oldu." diyen Ilcalı, Özil'e başarılar da diledi.

Ilıcalı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Seni Fenerbahçe formasıyla görmek çok ama çok güzeldi. Senin futbolunu yine İstanbul’da seyredebilecek olmak tesellim oldu. Dünyada aktif en iyi birkaç 10 numaradan birisin benim için. Heyecanla futbolunu bekliyorum. Büyük başarıların devam etsin güzel insan @M10



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