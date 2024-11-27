Samanyolu Haber /Gündem / Acun'un kanallarına 'yasadışı bahis' cezası /27 Kasım 2024 16:28

Acun'un kanallarına 'yasadışı bahis' cezası

RTÜK, TV8, Exxen ve S Sport'a yasadışı bahis reklamı sebebiyle para cezası verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Acun Ilıcalı, TV8 kanalı ve Exxen dijital platform yetkilileri hakkında, "yasadışı bahse teşvik ve reklam" suçuna yönelik soruşturma başlatmıştı.

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TV8, Exxen ve S Sport gibi kanallarda yayınlanan maçlardaki 'yasadışı bahis reklamları' RTÜK'ün bugünkü toplantısında yer aldı.

Karadağ-Türkiye maçındaki ve Lille-Fenerbahçe müsabakasındaki yasadışı bahis reklamları kanallara pahalıya patladı.

ÜST SINIRDAN CEZA
Hem milli maç hem de Lille - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu maçındaki yasa dışı bahis reklamları sebebiyle TV8 ve EXXEN’e üst sınırdan para cezası uygulandı.

S SPORT + kanalı da yasa dışı bahis reklamlarından ceza aldı. S SPORT +’ın Leganes - Real Madrid Futbol Karşılaşmasında 6112 sayılı Kanun’da yer alan “Yayın Hizmetleri, …alkol, tütün ürünleri ve uyuşturucu gibi bağımlılık yapıcı madde kullanımı ile kumar oynamayı özendirici nitelikte olamaz." ilkesini ihlal ettiğinden yayıncı kuruluşa üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulandı.

ACUN ILICALI HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Acun Ilıcalı, TV8 kanalı ve Exxen dijital platform yetkilileri hakkında, "yasa dışı bahse teşvik ve reklam" suçuna yönelik soruşturma başlatmıştı.

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