Samanyolu Haber /Spor / Acun'un takımından ayrılan Şota için yeni iddia /21 Ekim 2022 20:20

Acun'un takımından ayrılan Şota için yeni iddia

Acun Ilıcalı'nın patronu olduğu Hull City'deki teknik direktörlük görevi sona eren Şota Arveladze'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Omonia Nicosia'ya yakın olduğu iddia edildi.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre Acun Ilıcalı'nın patronu olduğu Championship ekibi Hull City'de yaşanan düşüş sonrası yolların ayrıldığı Şota Arveladze'nin yeni adresi için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Gürcü hocanın Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Omonia Nicosia'nın başına geçebileceği ileri sürüldü.

Hull City ile Championship'te sezona iyi bir başlangıç gerçekleştiren Şota Arveladze, sonrasında yaşanan keskin düşüş ile görevinden alınmıştı. Hull City'de üst üste kaybedilen 4 maçın ardından Luton Town ile karşılaşmaya saatler kala 30 Eylül'de Şota Arveladze'nin görevine son verilmişti.

CELTIC EFSANESİ GİTTİ, RANGERS EFSANESİ GELİYOR

Omonia Nicosia'da Celtic'in efsanelerinden Neil Lennon ile sezona başlanmıştı. İskoç hoca ile yollar ayrıldı ve oyunculuk döneminde Rangers ile özdeşleşen Şota Arveladze'nin ismi gündeme geldi.
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