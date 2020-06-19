Adalar'da görenleri şaşırtan eylem

İstanbul Adalar’da yıllarda bu yana devam eden fayton geleneği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucu tarihe karışmıştı.







Bugün Adalar’da toplanan bir grup vatandaş ve faytoncular, elektrikli araçların kullanımının yanlış olduğunu belirterek, atların yeniden Adalar’a getirilmesi gerektiği şeklinde pankartlar açtı.





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Atların geri getirilmesini savunan vatandaşlara sosyal medyada tepki gecikmedi.





Vatandaşlar, yıllardan bu yana atların yorulmuş görüntülerinin elden elde dolaştığını ve bu görüntülerin vicdanları sızlattığını belirterek, atların geri getirilmesi gerektiğini savunan insanların yanlış bir tutum içinde olduğunu aktardılar.