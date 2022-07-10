Adalet arayan Şenyaşar ailesi, bir bayrama daha adliye önünde girdi

Şenyaşar ailesi Kurban Bayramı’nın ilk gününde sabahın erken saatlerinde Suruç’ta bulunan evlerinden yola çıkarak Şanlıurfa Adliyesi önüne geldi. Eşi ve iki oğlu katledilen Emine Şenyaşar, “Bugün bayram ama biz evde oturamıyoruz. Ailemi katlettiler. Ailemi de torunlarımı da perişan ettiler” dedi.







ADALET NÖBETİNDE 488. GÜN

Urfa’nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde AKP Urfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından eşi ve iki oğlu katledilen Emine Şenyaşar ile katliamdan yaralı kurtulan oğlu Ferit Şenyaşar’ın, Şanlıurfa Adliyesi önünde 9 Mart 2021 tarihinde başlattığı Adalet Nöbeti 488’inci gününe girdi.





‘BAYRAM GÜNÜ BİR ANNE ADLİYE ÖNÜNDE’

Ferit Şenyaşar, Kurban Bayramı’nı adliye önünde geçirdiklerine dikkat çekerek, “Bugün İslam alemi için kutsal bir gün. Aileler bugün kurbanlarını keserek, misafirlerini ağırlarlar. Evlatlarının, torunlarının, büyüklerinin evlerine giderler. Normal şartlarda annelerinin babalarının ellerini öperler ama bir anne bugün bayramın ilk günü Urfa Adliyesi önünde” dedi.





ADALETİ SAĞLAYAMAYANLAR İSTİFA ETSİN

Mezopotamya Haber Ajansı’na konuşan Şenyaşar, yaşanan katliamın tüm Türkiye kamuoyu tarafından bilindiğini vurgulayarak, “Bu annenin 2 evladı ve eşi hastanede katledildi. Bir oğlu da üstünlerin talimatıyla 4 yıldır tek kişilik hücrede tutuluyor. Annenin evlatlarını evinde karşılaması gerekirken, yuvasını yıkmışlar. Çocuklarını öldürmüşler. Bir çocuğunu suçsuz şekilde cezaevine atmışlar. Anne evinde oturamadığı için yine adliye önünde. Bugün yetim kalan torunlarda annenin elini öpmeye geldiler” diye konuştu. Şenyaşar, adaleti sağlamayan yetkililere istifa çağrısında bulundu.





ERDOĞAN VE EŞİ BUNLARI GÖRMÜYOR MU?

Anne Emine Şenyaşar ise, “Bugün bayram ama biz evde oturamıyoruz. Çocuklarımı torunlarımı bırakıp buraya geliyorum. Oğlum Fadıl 5 yıldır tek kişilik bir hücrede tutuluyor. Bunu yapanlar neden hala ceza almıyor? Kamera kayıtlarını saklıyorlar. Fadıl’ı serbest bıraksınlar artık yeter. Ailemi katlettiler. Ailemi de torunlarımı da perişan ettiler. Bir buçuk yıldır evim burası adliyenin önü oldu. Erdoğan da eşi Emine de bunları görmüyor mu?” diye sordu.



