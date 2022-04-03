Samanyolu Haber /Gündem / Adalet arayan Şenyaşar ailesi, ilk iftarlarını adliye önünde yaptı /03 Nisan 2022 10:20

Adalet arayan Şenyaşar ailesi, ilk iftarlarını adliye önünde yaptı

390 gündür Şanlıurfa Adliyesi önünde adalet talep eden Şenyaşar ailesi, Ramazan ayının ilk iftarını yine adliye binası önünde yaptı.

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Adalet mücadelesini sürdüren Emine Şenyaşar ile oğlu Ferit Şenyaşar, ilk oruçlarını nöbet tuttukları Şanlıurfa Adliyesi önünde açtı. Şenyaşar ailesi Ramazan’ın ilk günü iftarlarını açmak için Şanlıurfa Adliyesi önüne geldi.

“BU HUKUKSUZLUĞU HERKES GÖRÜYOR”
Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre; Ferit Şenyaşar, ezan okunmadan önce, “Bir yıl geçti yine adliye önündeyiz. Bir anne neden çocuklarının yanında değil adliye binası önünde iftar açar? Annenin 2 çocuğu ve eşi katledildi, bu anne nasıl evde otursun? Bu hukuksuzluğu herkes görüyor. Ramazan ayı adalet, barış ayıdır. Bütün yetkilileri bugün de İslam’a davet ediyorum. Bu zulüm İslam’a aykırıdır. İslam zulmü kabul etmez” diye konuştu.

ADALET ARAYIŞLARI 390 GÜNDÜR SÜRÜYOR
Okunan ezan ile birlikte aile ilk iftarlarını adaliye binası önünde yaptı. Anne ve oğlu geçen yıl da ilk iftarlarını yine aynı yerde yapmıştı.

Urfa’nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınlarının saldırısı sonucu eşi ve iki oğlunu yitiren Emine Şenyaşar ile saldırılardan yaralı kurtulan oğlu Ferit Şenyaşar’ın, adalet arayışı 390 gündür sürüyor.
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