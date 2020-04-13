Samanyolu Haber /Gündem / Adalet Bakanı açıklama yaptı /13 Nisan 2020 19:40

Adalet Bakanı açıklama yaptı

Türkiye Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, beş açık ceza infaz kurumunda 17 hükümlüye COVID-19 tanısı konulduğunu, üç hükümlünün tedavi sırasında hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Bakan Gül, hastanelerde tedavileri devam eden 14 hükümlüden 13'ünün sağlık durumunun iyi olduğunu, kronik rahatsızlığı bulunan bir hükümlünün tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini belirtti. Bakan Gül, "Kapalı ceza infaz kurumlarında pozitif vaka görülmediğini" söyledi. 

Adalet kurumlarında ve hizmetlerinde salgına ilişkin önlemler konusunda yapılan koordinasyon toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Gül, "14 hakim ve savcı, 32 adliye, 79 cezaevi ve 34 Adli Tıp Kurumu personelinin koronavirüs testleri pozitif çıkmıştır" şeklinde konuştu. 
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