Samanyolu Haber /Gündem / Adalet Bakanı açıklamasıyla CHP kurultay davasının kararı için sinyal verdi /03 Eylül 2025 20:57

Adalet Bakanı açıklamasıyla CHP kurultay davasının kararı için sinyal verdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptaline yönelik kararın, CHP Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davayı etkileyecek düzeyde olduğunu söyledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ifadelerini “talihsiz” olarak yorumlayan Tunç, “Mahkeme kararları eleştirilebilir. Neticede ortada bir yargı kararı var. O karara uyulması hukuk devletinin gereğidir.” dedi.

SHABER3.COM

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilmesini ve mevcut yönetimin görevden alınmasını değerlendirdi. TRT Haber’e konuşan Tunç, yargı kararlarına saygı duyulması gerektiğini söyledi. İl kongresi kararının, CHP kurultayının iptali istemiyle açılan davayı da etkileyecek düzeyde olduğunu dile getiren Tunç, “Kurultay’da maddi menfaatle delegelerin etkilendiği iddiası var. İspat şartı olduğu gerekçesiyle mahkemenin verdiği bir tedbir kararı var. İstanbul’da ve Ankara’da devam eden davalar da var. Her iki davada birbirini etkileyecek düzeyde.” diye konuştu.

Bu kararın itiraza açık bir karar olduğunu vurgulayan Tunç, “Kabul edilen kararlar için aynı mahkemeye başvurabilirler. Süreç devam ediyor. Mahkemenin vereceği kararlara uymak gerekiyor. Bunları başlatanlar da CHP içindeki delegeler ve yöneticiler.” ifadelerini kullandı.

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin mahkemece iptal edilmesine ilişkin soru üzerine Tunç, dün tedbir kararlarının açıklandığını belirterek, devam eden yargı süreçleriyle ilgili yorum yapmasının doğru olmayacağını dile getirdi. Tunç, CHP’li bir delegenin başvurusu üzerine yargılama sürecinin başlatıldığına işaret ederek, “Kurultayda maddi menfaat temini, delegelerin iradelerinin etkilendiğine yönelik iddialar nedeniyle mahkemenin verdiği tedbir kararı söz konusu.” dedi.

İstanbul’un yanı sıra Ankara’da da kongrelere ilişkin yargı süreçlerinin devam ettiğini anımsatan Tunç, “Burada değerlendirme yapacak olan mahkemedir. Mahkemenin kararı da itiraza tabi olacaktır.” ifadesini kullandı.

Bakan Tunç, “Süreç devam ediyor, süreçle ilgili yargılama süreçlerine, mahkemelerin vereceği kararlara uymak, saygı duymak zorundayız. Bu süreçleri başlatanların kendi partilileri olmasına rağmen CHP Genel Başkanı’nın Cumhurbaşkanı’mız, Adalet Bakanı olarak ben ve yargı mensuplarını suçlaması, ağır eleştirilerde bulunması doğru değil.” görüşünü paylaştı.
Ne olmuştu?

8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan davada İstanbul 45. Asliye Mahkemesi, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verilirken, mevcutta yürüyen kongre sürecinin de durdurulmasına hükmedildi. İstanbul İl Başkanlığı’na 2024 yılında CHP’den istifa eden partinin eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin getirildi.

‘Genel af’ gündemimizde yok!

Bakan Yılmaz Tunç, infaz sisteminde değişikliğe gidilip gidilmeyeceğine ilişkin soru üzerine, daha önce bazı düzenlemelerin hayata geçirildiğini hatırlattı. 11. Yargı Paketi’yle toplumsal huzur ve güvenliği bozmaya yönelik suçların yaptırımının daha da netleştirilmesini amaçlayacaklarını belirten Tunç, “Meskun mahalde silah atanın cezası 1 yıldan 5 yıla kadar ceza öngören taslağımızı Meclis’e sunduk. Bu taslak komisyondan geçti. Kurusıkı da buna dahil. Düğünlerde, nişanlarda silah atılıyor, oralarda eğer silah atılmışsa yarı oranında arttırılması söz konusu.” bilgisini paylaştı.

Trafikte yol kesme, ulaşım araçlarını engelleme konularında da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis öngören düzenlemenin TBMM’de olduğunu aktaran Tunç, bunların yanı sıra bilişim suçları, telefon dolandırıcılığı, sanal bahis konularında da düzenlemelerin yasalaşması gerektiğini ifade etti. Bakan Yılmaz Tunç, “İnfazla alakalı af vesaire bu konular gündemimizde değil.” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Adalet Bakanı açıklamasıyla CHP kurultay davasının... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:56:35