Samanyolu Haber /Gündem / Adalet Bakanı 'BAE-casusluk' soruşturmasında iki farklı açıklamayı savundu /27 Kasım 2025 16:57

Adalet Bakanı 'BAE-casusluk' soruşturmasında iki farklı açıklamayı savundu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, casusluk soruşturması ile ilgili konuştu. Tunç, “Şüpheliler arasında Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı herhangi bir kişinin bulunmadığı ve bu ülke ile bağlantısının tespit edilmediği belirlenmiştir.” dedi. Başsavcılığın ilk açıklamasında şahısların BAE adına ‘casusluk’ yaptığı belirtiliyordu. Tunç, bu kadar ağır bir suçlamanın ilk basın duyurusunda nasıl yapıldığı konusunda ise açıklama yapmadı.

SHABER3.COM

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “casusluk” soruşturması hakkında açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tunç, şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaşılan bir soruşturma kapsamında bazı mecralarda yer alan haberler hakkında kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur.

Soruşturmada; Şüphelilerin Türkiye’de bir GSM operatörü üzerinden hat temin ederek sahte profiller oluşturdukları ve aramalar gerçekleştirdikleri, bu hatların daha sonra yurt dışına çıkarılarak casus yazılım destekli bilgi toplama amacıyla kullanıldığı, birbirleriyle irtibatlı hareket eden şüpheliler arasında Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı herhangi bir kişinin bulunmadığı ve bu ülke ile bağlantısının tespit edilmediği belirlenmiştir.

Soruşturma titizlikle yürütülmektedir.”



NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Birleşik Arap Emirlikleri istihbaratı adına Türkiye’de kritik pozisyonlardaki isimler hakkında biyografik veri toplamaya çalışan 4 şüpheliden 3’ünün yakalandığını, 1 kişi için yurt dışında olması nedeniyle yakalama kararı çıkarıldığını açıklamıştı. Savcılık yaptığı operasyon duyurusunu önce silmiş, ardından “Birleşik Arap Emirlikleri” kısmını çıkarıp yeniden paylaşmıştı. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, “Basın duyurusu yapılan casusluk soruşturması ile ilgili güvenlik kaynaklarımızdan alınan bilgilere göre şüphelilerin, Birleşik Arap Emirlikleri ülkesiyle herhangi bir irtibatının bulunmadığı anlaşılmıştır” denilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Adalet Bakanı 'BAE-casusluk' soruşturmasında iki farklı... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:20:13