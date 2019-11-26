Adalet Bakanı Gül'ün cevap veremediği sorular

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleşen Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e, ceza evindeki tutsak 780 bebek ve annesinin durumunu, KHK’lı hukukçuları sivil ölüme terk eden uygulamaları sordu.

Adalet Bakanı Gül, Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun sorularını cevapsız bıraktı.

HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun Bakan Gül’e yönelttiği sorular şu şekilde;

Cezaevindeki hamile kadınlar, bebekli ve çocuklu kadınlar, 780 bebek ne zaman özgürlüğüne kavuşacak? Bu konuda çok büyük sıkıntı var.





TBMM’de Plan Bütçe Komisyonu’nda Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e, KHK’lı hukukçulara neden avukatlık ruhsatı verilmediği soruldu.





BOLD-HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleşen Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e, ceza evindeki tutsak 780 bebek ve annesinin durumunu, KHK’lı hukukçuları sivil ölüme terk eden uygulamaları sordu.





Adalet Bakanı Gül, Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun sorularını cevapsız bıraktı.





HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun Bakan Gül’e yönelttiği sorular şu şekilde;





Cezaevindeki hamile kadınlar, bebekli ve çocuklu kadınlar, 780 bebek ne zaman özgürlüğüne kavuşacak? Bu konuda çok büyük sıkıntı var.









Ölümünden 4 gün önce size dilekçesini verdiğim hasta tutuklular Muzaffer Ozcengiz, Halime Gülsu’nun ölümünden 4 gün önce ‘ölüyorum’ dilekçesi verdiklerini ama aylardır bunu soran bana niye cevap vermediniz?





Van Barosu’nun Beşikdüzü cezaevi, Diyarbakır Barosu’nun Elazığ cezaevi için işkence raporları için niye açıklama yapmıyorsunuz..!?