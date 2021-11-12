Adalet Bakanı Gül hangi Türkiye'de yaşıyor?

Diyarbakır’da düzenlenen Bölge Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, özelikle bölgede “on yıllar boyunca vatandaşların en temel insani haklarının ret, inkar ve asimilasyona tabi tutulduğunu, Kütçeye ipotek koyulduğunu müşahede ettiklerini” söyledi.







Kronos'un haberine göre İnsanların, mahkemelerde savunmasını kendi dilinde, evinde, çarşıda konuştuğu dilde yapmasının engellendiğini, şarkısına konu ettiği diline “bilinmeyen bir dil” yaftası vurulduğunu gördüklerini dile getiren Gül, yargının da o dönemde iyi bir sınav veremediğini kaydetti. Gül, “İnsanların, mahkemelerde savunmasını kendi dilinde, evinde, çarşıda konuştuğu dilde yapması engellendi, şarkısına konu ettiği diline ‘bilinmeyen bir dil’ yaftası vuruldu” ifadesini kullandı.





‘HERKES, MAHKEMELERDE MERAMINI İSTEDİĞİ ŞEKİLDE ANLATABİLMEKTEDİR’





Geçmişte ‘yargının hukukun temel ilkelerinin yanında yer almadığını’ kaydeden Bakan Gül, “Geçmişte yargı, bölgede hukukun temel ilkelerinin yanında yer almadığı bazı örnekler yaşandı. Toplumun temel değerleriyle çatışan bir zihniyetin adeta aracı gibi davrandı. O yüzden bugün geldiğimiz nokta çok önemlidir. Bugün bu topraklarda yaşayan 84 milyon vatandaşımız, bu ülkenin öz be öz birinci sınıf vatandaşıdır. Bugün herkes, mahkemelerde meramını istediği şekilde anlatabilmektedir. Cezaevinde tutuklu ve hükümlülerin aileleri ve yakınları bu çerçevede istediği şekilde görüşebilmekte, konuşabilmektedir. Devlet güvenlik mahkemeleri eliyle halkın öz değerlerini kriminalize etme dönemleri kapanmıştır” dedi.







‘ESKİ TÜRKİYE MAZİDE KALDI’





Türkiye’de artık “işkenceler, faili meçhuller döneminin mevzu bahis olmaktan çıktığını” söyleyen Gül, “Bu iki dönem arasında insanımızın ana sütü gibi ak, helal hakkı ve hukuku vardır. Hukukun üstünlüğü devletin hukukun dışına asla çıkmama kararlığı vardır. Eski Türkiye artık mazide kaldı ve Türkiye artık eskiye asla dönmeyecektir, kimse döndüremeyecektir. Bu topraklarda, nefret, ayrımcılık ötekileştirme tohumlarının bir daha asla yer almamasının da teminatı hukuktur, hukuk devletidir” diye konuştu.





Hakim ve savcılara hitaben, “Sizler de bu anlamda adaletin temsilcileri olarak bu konuda vatandaşlarımızın en büyük teminatlarısınız. Sizlerden milletimizin temel beklentisi, ‘bu kenarı Dicle’de bir kurt kapsa koyunu gelir de adli ilahi sorar Ömer’den onu’ anlayışıyla adaleti ama gerçek anlamda adaleti sağlamanız beklentisidir” diyen Gül, “ Bu konuda bütün vatandaşlarımızın bu anlayışla adalete, bunun hesabını sorar anlayışıyla, geleceğe ve yarınlara daha umutla bakmasının teminatı sizlersiniz. Bu konuda milletimizin beklentilerini de gerçekleştireceğinize, bu konuda çabalarınızın olduğuna da yürekten inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

