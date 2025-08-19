Adalet Bakanı izin verdi hakkında soruşturma açıldı

Cumhuriyet'in haberine göre, Adalet Bakanlığı tarafından 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 58/1 maddesi gereğince avukat Birinci hakkında soruşturma yapılmasına izin verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in süreci ifşa etmesinin ardından İBB'ye yönelik soruşturmanın tutuklu şüphelisi, iş insanı Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci'nin cezaevinde gerçekleştirdiği görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla soruşturma başlatmıştı.Bunun üzerine AKP İstanbul İl Başkanlığı, avukat Mücahit Birinci'nin disipline sevkine karar vermiş, disipline sevk edilen Mücahit Birinci AKP'den istifa ettiğini açıklamıştı.