Samanyolu Haber /Gündem / Adalet Bakanı patlama ile ilgili bir şüphelinin arandığını duyurdu /14 Kasım 2022 01:36

Adalet Bakanı patlama ile ilgili bir şüphelinin arandığını duyurdu

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamayla ilgili polis her yerde şüpheli bir kadını arıyor.

SHABER3.COM

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı saldırı ile ilgili soruşturma genişletilerek devam ediyor 


Soruşturma ile ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ saldırı şüphelisi olarak güvenlik kameralarına takılan bir kadın arandığını duyurdu. Bozdağ   “Bir kadın bir bankta 40 dakika kadar oturuyor, kalktıktan bir süre sonra patlama oluyor. Şu anda o kadınla ilgili tüm veriler inceleniyor” dedi. 


Başında şal bulunan deri ceket ve kamuflaj pantolon giyen kadının yakalanması için harekete geçen emniyet birimleri birçok noktadan güvenlik kamerası kaydı topladı.

Tüm ekiplere kadının eşkal bilgisi verildi. Terör eylemini gerçekleştirdiği iddia edilen kadının olay yerine geldiği taksinin sürücüsünün ifadesi alındığı öğrenildi.

Soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.

Taksim’deki patlamaya siyasilerden sert tepki

Siyasi parti liderleri, İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamaya ilişkin şu mesajları paylaştı:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun…" paylaşımını yaptı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Başımız Sağ Olsun. İstanbul İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı. 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, paylaşımında, "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama haberlerini endişeyle takip ediyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, herhangi kötü bir haber almamayı temenni ediyorum. Yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Çok üzgünüz" ifadelerini kullandı. 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise "İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın büyük üzüntüsü içindeyim. Patlama sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyorum. Terörden fayda umanlar asla amacına ulaşamayacak. Her türlü terör eylemini lanetliyorum"  dedi. 

Eski HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Kim hangi amaçla ya da gerekçeyle yapmis olursa olsun, sivilleri hedef alan her saldırı hukuken, siyaseten, ahlâken ve vicdanen terördür. Asla kabul etmiyoruz" diyerek, "İstiklâl Caddesi'nde masum sivilleri açıkça hedef alan terör eylemini de lanetliyorum. Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadesini kullandı. 

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