Adalet Bakanı patlama ile ilgili bir şüphelinin arandığını duyurdu

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı saldırı ile ilgili soruşturma genişletilerek devam ediyor





Soruşturma ile ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ saldırı şüphelisi olarak güvenlik kameralarına takılan bir kadın arandığını duyurdu. Bozdağ “Bir kadın bir bankta 40 dakika kadar oturuyor, kalktıktan bir süre sonra patlama oluyor. Şu anda o kadınla ilgili tüm veriler inceleniyor” dedi.









Başında şal bulunan deri ceket ve kamuflaj pantolon giyen kadının yakalanması için harekete geçen emniyet birimleri birçok noktadan güvenlik kamerası kaydı topladı.

Tüm ekiplere kadının eşkal bilgisi verildi. Terör eylemini gerçekleştirdiği iddia edilen kadının olay yerine geldiği taksinin sürücüsünün ifadesi alındığı öğrenildi.

Soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.



Taksim’deki patlamaya siyasilerden sert tepki







Siyasi parti liderleri, İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamaya ilişkin şu mesajları paylaştı:





