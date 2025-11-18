Samanyolu Haber /Gündem / Adalet Bakanı Tunç, Bahçeli'nin İmralı talebi için topu komisyona attı /18 Kasım 2025 12:58

Adalet Bakanı Tunç, Bahçeli'nin İmralı talebi için topu komisyona attı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşme açıklamasına ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a soru yöneltildi. Bakan Tunç, takdir yetkisinin TBMM'de süreç kapsamında kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda olduğunu ifade etti.

MHP lideri Devlet Bahçeli, bugünkü grup toplantısında, "Komisyon İmralı'ya gitsin" çağrısını yineledi.

Bahçeli, "Kimse gitmezse alırım yanıma 3 arkadaşımı, kendi imkanlarımla İmralı'ya gitmekten, bir masa başında yüz yüze gelmekten imtina etmem" dedi. Bahçeli ayrıca, İBB duruşmalarının canlı yayınlanması konusunda görüş bildirdi.

Bahçeli'nin söz konusu açıklamaları kamuoyunda gündem oldu. Basın mensupları Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a konu hakkında soru yöneltti.

"TAKDİR YETKİSİ KOMİSYON'A AİT"
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç, şunları söyledi:

"Sayın Bahçeli'nin de bugün ifade ettiği İmralı'ya ziyaret konusu Meclis'teki komisyonun vereceği karar doğrultusunda gerçekleşecektir. Bu noktada takdir yetkisi Komisyon'a aittir. Komisyonun kararını bekleyeceğiz."

"BİR DEĞİŞİKLİK SÖZ KONUSU OLURSA..."
İBB duruşmalarının canlı yayınlanmasına ilişkin de konuşan Tunç, "Ceza Mahkemesi Kanunumuzun 182. Maddesi duruşmaların aleni olmasını düzenliyor. Duruşmalar herkese açıktır. Ancak 183. Maddesinde görüntü alınması konusunda yasak söz konusudur. Bir değişiklik söz konusu olursa Meclis'imizin takdiridir" dedi.

DEMİRTAŞ AÇIKLAMASI: "MAHKEMENİN KARARINI BEKLEYECEĞİZ"
Edirne Cezaevi'nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili AİHM kararlarına ilişkin soruya ise Tunç, "Şu anda AİHM kararı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nde, dairenin vereceği karar bekleniyor. Bu dava Kobani davasıyla ilgili. İlk derece karar vermişti, muhtelif sürelerde hapis cezaları verilmişti. İlk derece kararı istinafa götürüldü. Bu süreç içerisinde AİHM'ne başvuru yapıldı. AİHM 2. Daire'si hak ihlali kararı verdi. Daire kararına karşı büyük dairede değerlendirilmesi hususunu Bakanlık olarak talep etmiştik. Bu talep reddedildikten sonra daire kararı kesinleşti ve mahkemesine gönderildi. Mahkemenin kararını bekleyeceğiz" yanıtını verdi.
