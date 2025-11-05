Samanyolu Haber /Gündem / Adalet Bakanı Tunç konuştu: Demirtaş tahliye mi oluyor? /05 Kasım 2025 12:26

Adalet Bakanı Tunç konuştu: Demirtaş tahliye mi oluyor?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kobani Davası kapsamında tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın durumuna ilişkin, AİHM'in kararının kesinleştiğini, ilgililerin müracaatı halinde mahkemenin bir karar vereceğini söyledi.

SHABER3.COM

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin açıklama geldi.

AKP Grup Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Bakan Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'nin kararını anımsattı.

Halktv'nin haberine göre Büyük Daire'nin Adalet Bakanlığının itirazına yönelik ret kararı verdiğini hatırlatan Tunç, "Daire kararı kesinleşmiş oldu. İlgililerin müracaatı durumunda mahkeme tarafından değerlendirilecek. Bu süreci hep beraber beklemek gerekecek." dedi.

AİHM'İN DEMİRTAŞ KARARI
Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğu hakkındaki ikinci ihlal ve tahliye kararına Adalet Bakanlığının yaptığı itiraz, AİHM tarafından reddedilmiş ve ihlal kararı kesinleşmişti. Bu hukuki gelişmenin ardından avukatları, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne tahliye başvurusu yapmıştı.

Ayrıca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama siyasetin gündemine oturmuştu. Bahçeli, Demirtaş’ın durumuyla ilgili bir soru üzerine, "Hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" cevabını vermişti. DEM Parti heyetinin yarınki ziyareti, bu önemli siyasi ve hukuki gelişmelerin ardından atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.
