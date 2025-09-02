Adalet Bakanı Tunç'tan dikkat çeken ‘af’ açıklaması!

Yargıtay'da yeni adli yıl açılış resepsiyonu yapıldı. Resepsiyona Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AYM Başkanı Kadir Özkaya, AYM üyeleri, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Yargıtay üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, resepsiyonda basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.





"11. YARGI PAKETİYLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR VAR, ŞU ANDA TASLAK ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR”

İnfaz düzenlemeleri hakkında konuşan Bakan Tunç, şunları kaydetti:





“Yargıtay Başkanımızın bahsettiği konu infaz düzenlemeleri tartışıldı. Dönem dönem infaz kanunu değişiklik teklifleri Mecliste görüşüldü ve yasalaştı. Talepler var, gündeme alınması istenen konular var. Düzenlemeler var. Özel infaz usulleri, konutta infaz, hastalık halinde infaz, kadınlar ve yaşlılarla ilgili infaza ilişkin genişletici düzenlemeler yapılmıştı. Denetimli serbestlikle ilgili cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik ne kadar ceza alırsa alsın, yatmaya yönelik düzenlemede 10. Yargı paketinde yasalaşmıştı. 11. Yargı paketiyle ilgili çalışmalar var. Şu anda taslak çalışmalar devam ediyor. Bunlar meclisimizin takdirinde olan hususlar. Uygulamada vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda, teknik destek veriyoruz. Bu anlamda bir takım mesleklerle 11. Yargı paketine yargı paketi hazırlıkları çerçevesinde çalışıyoruz.





Ceza adaleti dediğimiz zaman bunun 3 aşaması var. Soruşturma aşaması, soruşturmanın etkin bir şekilde delillerin sağlıklı bir şekilde toplanması aşaması, 2. Aşama kovuşturma aşaması; burada da bu deliller doğrultusunda toplanan deliller doğrultusunda yargılamanın sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi ve 3. Aşama infaz aşaması; ceza adaleti sisteminin soruşturma ve kovuşturma aşaması kadar önemli olan bir aşama. Bu aşamanın özellikle ceza adaletinin amacını sağlayacak şekilde olması lazım. Yanı ceza adaletinin amacı nedir? Ceza adaleti sisteminin amacı toplumu korumak. Suç işlenmesinin önüne geçmek ve suç işlendiğinde de bu kişiye gerekli yaptırımı uygulamak ve yaptırım uygulanırken de onu ıslah etmek ve topluma kazandırma. Dolayısıyla ceza infazını topluma kazandırma aşaması ve ıslah aşaması yaptırımın insan haklarına uygun bir şekilde uygulanması aşamasıdır. O nedenle ceza infaz kanununda yani adı ceza ve güvenlik tedbirleri hakkında kanun. Yargı paketleri çerçevesinde önemli değişiklikler yapılmıştı. Ceza infaz kanunu 2025 tarihinde tamamıyla yenilenmişti. Bu yenileme kapsamında özellikle farklı usuller belirlenmişti. Burada özellikle salıverilme süreleri terör suçlarında ¾ cinsel suçlarda ¾ ve uyuşturucu suçlarında ¾ olarak kanunen uygulanmıştı. Diğer suçlarda da 2/3 şeklinde uygulamalar olmuştu. Sonrasında meclisimizin değerlendirmeleri çerçevesinde geçen 27. Yasama döneminde kapsamlı bir infaz kanununda değişiklik yapılmıştı. ½ şeklinde genel suçlar bakımından infaz, usulleri belirlendi, koşullu salıverilme ve cinsel suçlar, uyuşturucu ve terör ¾ olarak kaldı. Koşullu salıverilme süreleri bakımından. Denetimli serbestlik süreside 1 yıl olarak öngörülmüştür. 10. yargı paketinde bu maktu sürenin 1 yıl olarak koruduk. Ama bellide bir oran getirdik. 1 yılın altındaki suçlar bakımından ceza evinde hiç kalmamasını cezasızlık algısına neden olduğu için onu önleyebilmek için yeni bir düzenleme yaptık. Orada da belli süre aldığı cezaya göre cezaevinde kalmasıyla ilgili, bir düzenleme oldu.





"BİLİŞİM SUÇLARI, TELEFON DOLANDIRICILIĞI VE SANAL BAHİS, SANAL KUMAR"

10.Yargı Paketindeki en önemli düzenlemelerden birisi de özel infaz usulleri dediğimiz, konutta infaz usulünün kapsamının genişletilmesi. Yine hasta hükümlüler bakımından adli tıp raporu çerçevesinde konutta infaz, kadınlar bakımından yaşlılar bakımından belli yaş aralıkları var. 65 yaş 75 yaş 80 ve 100 yaş aralıklarında aldıkları ceza miktarı bakımından cezalarını konutta çekebilmeleriyle ilgili düzenlemeler gerçekleştirilmişti. Tabi bunun yanı sıra 10. Yargı paketinde önemli düzenlemeler vardı. Bunun yanı sıra gündeme alınamayan meclisin çalışma takvimi nedeniyle o pakette yer alamayan bazı maddelerde var. Bunlar tabi meclisimizin gündeminde olması gerekecek. Bunlardan birisi bilişim suçlarıyla ilgili özellikle bilişim yoluyla dolandırıcılık, çok artmaya başladı. Bunun önlenmesi lazım, caydırıcılığın arttırılması lazım ve bu suçla mücadele bakımından yargının elindeki araçların arttırılması ve güçlendirilmesi lazım. Bununla ilgili bir çalışmamız var. Bilişim suçları ,telefon dolandırıcılığı ve sanal bahis, sanal kumar bunlar özellikle gençlerimizi ve toplumu rahatsız eden çok önemli konular. Bununla ilgili 11. Yargı paketinde hazırlıklı taslağımızı milletvekillerimizin takdirlerine arz ettik. Kurumumuzda bu çalışma meclis açıldığında bilişim suçlarının önlenmesine yönelik yargı düzenlemesi gündeme gelecek.





“AF ANLAMINA GELEN HİÇBİR DÜZENLEMEMİZ YOK”

Bakan Tunç, TBMM'nin açılmasının ardından Genel Kurul'a gelmesi yeni yargı paketinin içeriğinde mahkumlara af düzenlemesi olacağı iddiası hakkında da "Af anlamına gelen hiçbir düzenlememiz yok" ifadelerini kullandı. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili kanun değişikliği konusunda taslak çalışması yapıldığını açıklayan Bakan Tunç, "16-18 yaş arasına dair ayrı bir düzenleme üzerine de tartışılıyor. Yaş arttıkça ceza indiriminin azalması konusunda çalışmamız var" dedi.