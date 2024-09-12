Adalet Bakanı Tunç'tan Narin cinayetiyle ilgili flaş açıklamalar

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe köyünde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürüldüğü kesinleşti. Cinayete ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ederken, gözaltına alınan, aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 22 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler bu sabah saat 05.30 sıralarında Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi.







Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayetiyle ilgili açıklama yaptı. Tunç, olayla ilgili delillerin toplanıp ifadelerin alındığını belirterek, iki haftalık kritik süreci işaret etti.





'KATİLİN KİMLİĞİNE DAİR ÖNEMLİ BULGULAR VAR'

Bakan Tunç'un açıklamaları şöyle:





"Deliller toplandı, ifadeler alındı. Katil veya katillerin kim olduğuna dair elimizde önemli bulgular var. Gizlilik kararı ortada dolanan bazı yanlış bilgilere karşı, soruşturmanın selametine zarar veriyor. Bunlar olmamalı, biz ne olursa olsun cinayetin sorumlu veya sorumlularını adaletin karşısına çıkaracağız. Adli Tıp'ta inceleme iki hafta sürecek. Narin'in katillerini yargı huzuruna çıkarmak, boynumuzun borcu."