Adalet Bakanı Tunç'tan Özel'e cevap: Bağımsız yargıya müdahale edilemez

Özel, Ahmet Özer'in, Adalet Bakan Yardımcısı olan Akın Gürlek'in başsavcı olarak atanması sonrası gözaltına alındığına dikkat çekerek, "İzni kim veriyor? Başsavcı. Başsavcı kim? Akın Gürlek. Düne kadar bakan yardımcısıydı. Kimin başı vurulacaksa Akın Gürlek orada. Seyyar giyotin gibi. Şimdi İstanbul'da" diye konuşmuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanıp yerine Vali Yardımcısı Can Aksoy'un kayyım atandığı soruşturmaya yönelik eleştirilere tepki gösterdi.Gazete Duvar'da yer alan habere göre Bakan Tunç, isim vermeden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef almasını eleştirdi.Eleştirileri "savcı, hâkim ve mahkemeleri etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunmak suretiyle adil yargılamayı etkilemeye çalışmak" olarak tanımlayan Tunç, "Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir" dedi.Adalet Bakanı Tunç, Ahmet Özer'e yönelik soruşturmaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Esenyurt Belediye Başkanı hakkında yürütülmekte olan adli soruşturma ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve yargı mensuplarının hedef gösterilerek tehdit edilmesi ve etki altına alınmaya çalışılması asla kabul edilemez.Türkiye Cumhuriyeti bir Hukuk Devletidir. Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir.Anayasamızın 138. maddesine göre;Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez.Başlatılan bir soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar, savcı, hâkim ve mahkemeleri etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunmak suretiyle adil yargılamayı etkilemeye çalışmak Hukuk Devleti ile bağdaşmaz.Bağımsız yargıya müdahale anlamına gelen bu tür çirkin söylem ve davranışlar Hukuk Devletinde asla korunamaz."Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına alınmasına tepki gösteren Özel, "Belediyeye kapıyı kırarak girdiler. Avukatıyla bile görüştürmediler" demişti.