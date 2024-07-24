Samanyolu Haber /Gündem / Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Sebepsiz yere hayvan öldürme söz konusu değil /24 Temmuz 2024 13:44

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Sebepsiz yere hayvan öldürme söz konusu değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine ilişkin, “Teklifte sebepsiz yere bir hayvan öldürme söz konusu değil, zaten bu suçtur” dedi.

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Gazete Duvar'da yer alan habere göre Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleştirilen AK Parti Grup toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine yönelik yapılan eleştirilere cevap vererek, “Sebepsiz yere hayvan öldürmek hapis cezasını gerektirir. Burada kanun teklifini okusunlar. O teklifte sebepsiz yere bir hayvan öldürme söz konusu değil, zaten bu suçtur. Dolayısıyla, insan sağlığına zarar veren, tehlike arz eden, hem insanlara hem de hayvanlara zarar veren hayvanlarla ilgili tedbir alınmasıyla alakalı bir konu. Bunu çarpıtmya hiç gerek yok. Bu eleştirileri yaparak bir siyasi sonuç çıkarmaya çalışanlar maalesef yanlış yapıyorlar. Özellikle meclisteki bağırmalar, çağırmalar hiç yakışmıyor” ifadelerini kullandı.
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