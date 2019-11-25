Samanyolu Haber /Gündem / Gizli tanık geldiysen üç defa masaya vur! /25 Kasım 2019 13:30

Gizli tanık geldiysen üç defa masaya vur!

Muhalefet milletvekilleri Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde pankartlarla protesto etti.

SHABER3.COM

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, bazı suçlardan hükümlü olan yaşlı, hamile ve çocukların cezalarını evde çekmesi alternatifleri üzerinde çalıştıklarını açıkladı. 

ADALET BAKANI GÜL'E PROTESTOLU KARŞILAMA

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri, Adalet Bakanlığı'nın 2020 yılı bütçesi müzakerelerinden önce Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ü protesto etti. 

"GİZLİ TANIK GELDİYSEN ÜÇ KERE MASAYA VUR"

Aralarında Meral Danış Beştaş, Garo Paylan ve Ahmet Şık'ın bulunduğu HDP'li vekiller; tutuklu HDP'li milletvekilleri ve eş başkanların fotoğraflarının bulunduğu dövizlerle Bakan Gül'ü protesto etti.

HDP millvetvekilleri siyasetçilerin tutuklanmasına gerekçe olarak gösterilen “gizli tanık” ifadelerine pankartlarla dikkati çekti. 

HDP’liler bir karikatürü de komisyona getirdi. Karikatür görselinde, “Ey gizli tanık… Geldiysen eğer üç kere masaya vur.” ifadeleri yer aldı.

"HUKUK ÖLDÜ, EKONOMİ İFLAS ETTİ"

Aralarında Mahmut Tanal, Süleyman Girgin ve Mehmet Ali Çelebi'nin bulunduğu CHP milletvekilleri ise, "Hukuk öldü, ekonomi iflas etti", "Yargı bağımsızlığında 141 ülke arasında 104'üncü sıradayız" yazılı dövizlerle komisyonu protesto etti.

BAKAN GÜL: YAŞLI, HAMİLE VE  ÇOCUKLARIN CEZALARINI EVDE ÇEKMESİ İÇİN HAZIRLIK YAPIYORUZ

Protestolara tebessüm ederek karşılık veren Adalet Bakanı Gül infaz sisteminin ıslah işlevine odaklı bir şekilde etkili, doğru çalışması üzerinde durduklarının belirtti.

Bakan Gül şunları söyledi: "Bu kapsamda şiddet içermeyen bazı suçlardan hükümlü olan yaşlı, hamile ve çocukların cezalarını, elektronik izleme merkezi aracılığıyla evde çekmesi alternatifi üzerinde duruyoruz. Hükümlü ve tutukluların yakınları ile görüntülü görüşmesi, elektronik dilekçe gibi yeni uygulama modellerinin geliştirilmesi de çalışma gündemimizde yer alıyor."

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