Samanyolu Haber /Dünya / Adalet Bakanlığı davaya müdahalede bulundu /12 Şubat 2020 14:20

Adalet Bakanlığı davaya müdahalede bulundu

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Adalet Bakanlığı Başkan Donald Trump'ın arkadaşı Roger Stone'un davasına müdahalede bulundu. Bunun üzerine dosyaya bakan dört savcı istifa etti.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla tanınan ve 2016 yılındaki seçim kampanyasında görev alan Roger Stone'a savcıların uygun gördüğü hapis cezasına Adalet Bakanlığı'nın müdahale etmesi tartışmaya sebep oldu.

Savcıların geçen sene farklı suçlamalardan suçlu bulunan Stone'un "7 ila 9 sene arasında kalacak şekilde hapis yatması gerektiği" değerlendirmesinde bulunduktan sonra Trump, "Adalet yanlış uygulandı." diye tepki göstermişti. 

Trump'ın sözlerinin akabinde Adalet Bakanlığı, Stone'a teklif edilenden daha az hapis cezası verilmesi için teşebbüste bulundu.

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Adalet Bakanlığı'nın davanın görüldüğü mahkemeye gönderdiği bildiride, "Daha önce ABD tarafı tarafından gönderilen belgeler Adalet Bakanlığı'nın bu davada uygun bir ceza olması görüşüne uygun değildir." ifadeleri yer aldı.

Karara tepki olarak davada görev alan dört savcı davadan istifa etti. Demokratlar, Stone davasının bağımsız işlemesi için çağrıda bulundu.

Roger Stone geçen sene adaletin sağlanmasını önleme, Kongre'ye yalan söyleme ve tanık değiştirme gibi ithamlarda suçlu bulunmuştu.
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