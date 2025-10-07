Samanyolu Haber /Gündem / Adalet Bakanlığı’ndan Demirtaş'ın tahliyesine engel hamlesi /07 Ekim 2025 18:08

Adalet Bakanlığı’ndan Demirtaş'ın tahliyesine engel hamlesi

Yaklaşık 9 yıldır Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğunu “hak ihlali” sayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına itiraz süresinin dolmasına saatler kala, Adalet Bakanlığı yetkililerinin Fransa’nın Strasbourg kentine gittiği öğrenildi.

SHABER3.COM

AİHM, Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuna ilişkin verdiği ikinci kararda hak ihlali tespit etmiş ve tahliyesine hükmetmişti.

Mahkeme, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 5. ve 18. maddelerini ihlal ettiğine karar vermiş, bu karar Ankara’da tartışmalara yol açmıştı.

İTİRAZ SÜRESİ 8 EKİM’DE SONA ERİYOR

AİHM kararına karşı Türkiye’nin itiraz hakkı bulunuyor. Bu sürenin 8 Ekim’de sona erecek olması, Demirtaş’ın bu tarihten sonra tahliye edilebileceği yönünde yorumlara neden olmuştu. Ancak Adalet Bakanlığı’nın sürenin dolmasına kısa bir süre kala harekete geçtiği öğrenildi.

BAKANLIK HEYETİ STRASBOURG’DA

Serbestiyet’ten Hilal Köylü’nün aktardığı bilgilere göre, Adalet Bakanlığı yetkilileri AİHM kararına itiraz hazırlıkları kapsamında Fransa’nın Strasbourg kentine gitti.

Heyetin, Türkiye adına itiraz başvurusunu iletmek ve “Demirtaş’ın tahliyesine dönük uygun koşulların oluşmadığı” mesajını vermek üzere bulunduğu belirtildi.
Adalet Bakanlığı'ndan Demirtaş'ın tahliyesine engel...

