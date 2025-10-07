Adalet Bakanlığı’ndan Demirtaş'ın tahliyesine engel hamlesi

AİHM, Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuna ilişkin verdiği ikinci kararda hak ihlali tespit etmiş ve tahliyesine hükmetmişti.



Mahkeme, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 5. ve 18. maddelerini ihlal ettiğine karar vermiş, bu karar Ankara’da tartışmalara yol açmıştı.



İTİRAZ SÜRESİ 8 EKİM’DE SONA ERİYOR



AİHM kararına karşı Türkiye’nin itiraz hakkı bulunuyor. Bu sürenin 8 Ekim’de sona erecek olması, Demirtaş’ın bu tarihten sonra tahliye edilebileceği yönünde yorumlara neden olmuştu. Ancak Adalet Bakanlığı’nın sürenin dolmasına kısa bir süre kala harekete geçtiği öğrenildi.



BAKANLIK HEYETİ STRASBOURG’DA



Serbestiyet’ten Hilal Köylü’nün aktardığı bilgilere göre, Adalet Bakanlığı yetkilileri AİHM kararına itiraz hazırlıkları kapsamında Fransa’nın Strasbourg kentine gitti.



Heyetin, Türkiye adına itiraz başvurusunu iletmek ve “Demirtaş’ın tahliyesine dönük uygun koşulların oluşmadığı” mesajını vermek üzere bulunduğu belirtildi.

