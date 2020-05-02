Adalet Bakanlığı niye cevap vermiyor?

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği'nun kurucusu olan ve uzun yıllardır cezaevindeki çocuklarla alakalı çalışmalar yürüten Zafer Kıraç, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle cezaevindeki çocukların durumu hakkında Adalet Bakanlığı’ndan bilgi alamadıklarını söyledi.





Kendisine ait sosyal medya hesabında kısa bir video yayınlayan Kıraç, “ABD’ye iki kez yardım gönderdiniz. Çocuklar için cezaevlerine 3 kişiden oluşan profesyonel bir ekip göndermeniz çok mu zor?” diye sordu.





YETERLİ TEMİZLİK MALZEMELERİNE ULAŞABİLİYORLAR MI?





15 yıldır cezaevleri ve özellikle cezaevindeki çocuklarla ilgili çalışmalar yürüttüğünü belirten Kıraç, "Salgın sebebiyle çocukların durumuyla ilgili bilgi alamıyoruz. Yeterli temizlik malzemelerine ulaşabiliyorlar mı? Sosyal mesafeyi koruyabiliyor mı? Ailelerinden, yakınlarından sağlıklı bilgi alabiliyorlar mı? Bunları bilmiyoruz. Adalet Bakanlığı’na başvurduk, fakat henüz cevap alamadık.” diye konuştu.





Çocukların salgın hakkındaki bilgileri gardiyan ya da cezaevi müdüründen öğrenmemesi gerektiğine işaret eden Kıraç, “7 çocuk hapishanesini 3 kişiden oluşan uzman bir ekip gezmeli. Rapor hazırlamalı. Onlara kendilerini nasıl koruyacakları bu heyet tarafından anlatılmalı.” ifadelerini kullandı.