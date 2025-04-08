Samanyolu Haber /Gündem / Adalet Bakanlığı önünde nöbet başlatmıştı: Mahmut Tanal'a polis müdahalesi! /08 Nisan 2025 20:39

Adalet Bakanlığı önünde nöbet başlatmıştı: Mahmut Tanal'a polis müdahalesi!

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal Adalet Bakanlığı'nın önüne çadır kurarak, Ekrem İmamoğlu protestolarında tutuklanan öğrenciler için nöbet tutmaya başladı. Tanal'ın çadırlı eylemine polis müdahale etti. Tanal eylemine çadırsız devam ediyor.

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?CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden süreçte Türkiye genelinde protestolar düzenlendi. Bu eylemler sırasında polis müdahaleleri yaşandı ve bazı öğrenciler gözaltına alındı.

Tutuklanan öğrencilerin serbest bırakılması için çağrılar sürerken, eylemlerde gençlere verdiği destek ile gündem olan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'dan bir hamle daha geldi.

ADALET BAKANLIĞI'NIN ÖNÜNDE ÇADIR KURDU

Tanal, öğrencilerin serbest bırakılması için Adalet Bakanlığı önüne çadır kurarak nöbet tutmaya başladı. Tanal yaptığı açıklamada 'Haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuklanan gençler ve öğrenciler için bu akşamdan yarın sabaha kadar Adalet Bakanlığı önünde nöbet tutacağım" dedi.

ÇADIRA POLİS MÜDAHALESİ

Tanal'ın çadırlı eylemine polis müdahale etti. Tanal'ın kurduğu çadır kaldırılırken, bakanlığın önündeki kaldırım da ablukaya alındı. Öte yandan Tanal’ın yanında getirdiği Anayasa ve Türk Ceza Kanunu kitaplarına da el konuldu. Polisler, gazetecilerin görüntü almasına ise izin vermedi.

'ÇADIMI KIRDILAR'

Mahmut Tanal yaptığı açıklamada "Burada emniyet çadırımı çekip kırdı. Bana 'kamp mı kuruyorsunuz' diyorlar. Ülkedeki bu hukuksuzluk diz boyu. Ben acıkmayacağım, üşümeyeceğim, yorulmayacağım. Sabaha kadar burada duracağım" dedi.
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