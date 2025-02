Adalet Bakanlığı talep etmişti: Hakim, Adams’ın ‘yolsuzluk’ davasını düşürmedi

CLEMENT, DAVAYI DÜŞÜRME KARARI KONUSUNDA YARDIMCI OLACAK

ABD’de mahkeme, Türkiye ile bağlantılı ‘rüşvet’ ve ‘yasadışı bağış’ da dahil olmak üzere bir dizi suçlama ile karşı karşıya olan New York Belediye Başkanı Eric Adams ile ilgili davayı düşürmeden duruşmanın süresiz olarak ertelenmesine karar verdi. ABD Adalet Bakanlığı, Demokrat Partili Belediye Başkanı hakkındaki suçlamaların düşürülmesi talimatını vermiş, bu talimat üzerine altı üst düzey bakanlık yetkilisi istifa etmişti.Reuters haber ajansının aktardığına göre, Manhattan’daki ABD Bölge Hakimi Dale Ho, Adalet Bakanlığı’nın talebi konusunda bir karar vermeden önce konuyla ilgili daha fazla inceleme yapılacağını belirtti. Ho, yazılı kararında, Adalet Bakanlığı’nın davayı düşürmesine izin verip vermeyeceğine karar verirken kendisine yardımcı olması için eski başsavcı Paul Clement’i atayacağını ifade etti. Başkent Washington’daki Adalet Bakanlığı yetkilileri, 14 Şubat’ta Ho’dan Adams’a yöneltilen suçlamaları düşürmesini istemişti.Mahkeme Hakimi, kararında, New York Belediye Başkanı Adams ve Adalet Bakanlığı’nın davadan aynı sonucu istediğine dikkat çekti, Clement’in ne yapılacağı konusunda bağımsız bir görüş sunacağını söyledi. Ho, “Bir atama, burada mahkemenin karar vermesine yardımcı olmak için uygundur. Bu, özellikle bu davanın kamuoyu açısından önemi ışığında böyledir; bu da dikkatli bir değerlendirme gerektirir” ifadelerini kullandı.Adams’ın avukatı Alex Spiro ise 21 Şubat Cuma günü mahkemeye yaptığı ayrı bir başvuruda, Adalet Bakanı Pam Bondi’nin müvekkiline yönelik ‘yolsuzluk’ davasının 'inanılmaz derecede zayıf’ olduğu ve ‘hükümetin silah olarak kullanılmasına’ bir örnek teşkil ettiği yönündeki değerlendirmesine işaret ederek davanın düşürülmesini talebini yineledi.Clement, Adalet Bakanlığı ve savunma avukatlarının bir sonraki adımda ne yapılması gerektiği ile ilgili tavsiyede bulunmak için 7 Mart Cuma gününe kadar süresi bulunuyor. Sözlü beyanların ise 14 Mart’ta alınması öngörülüyor.New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkındaki iddianamenin büyük bölümü Türkiyeli iş insanları ile ilişkilerine yönelik suçlamalardan oluşuyordu. Eric Adams'a yolsuzluk, rüşvet ve yabancı ülkelerden yasa dışı bağış alma dahil beş konuda suçlama yöneltiliyordu. Bu, görevdeki bir New York Belediye Başkanı için açılan ilk ceza davasıydı.BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Adalet Bakan Yardımcısı Vekili Bove, New York'taki federal savcılara, suçlamaları düşürme talimatını 10 Şubat Pazartesi günü iletmişti. Bove bu isteğin gerekçesi olarak, davanın yaklaşan New York Belediye Başkanlığı seçimlerine etki etme olasılığını göstermişti. Söz konusu talimatta ayrıca Eric Adams'ın 'yasadışı göç' ve şehirdeki suçla mücadelesinin de etkilenebileceği savunulmuştu. Savcıların bu talebin ardından davadan vazgeçtiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, böylesi bir kararın mahkemeye sunulması ve hakim tarafından da onaylanması gerekiyordu.57 sayfalık iddianamede, Adams ile Türk iş insanları ve ABD'deki bazı Türkiyeli yetkililer arasındaki ilişkiler ağı üzerinden kuruluydu. Suçlanan siyasetçinin Türkiye ile ilişkilerinin 2015 yılında henüz ilçe belediye başkanıyken başladığı kaydediliyordu. İddianamede temel olarak, Eric Adams’a Türkiye’nin üzerinde nüfuz kurmasına izin verecek şekilde hediye ve yasa dışı bağış kabul etme suçlaması yöneltiyordu. Adams'ın varlıklı Türkler ve en az bir Türk yetkiliden aldığı hediyelerle seyahat indirimlerinin karşılığının 100 bin doların üzerinde olduğunu belirtiliyordu. Savcılık, hediyeler ve gerçek değerinin altında gösterilen iş dışı aktiviteler arasında İstanbul'da yat turları, Türk Hava Yolları Business Class biletleri, lüks restoranlarda ve eğlence mekanlarında ağırlanmayı da gösterdi.