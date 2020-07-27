Adalet Bakanlığı: Tutuklu ve hükümlüler aileleriyle ağustos ayında iki kez görüşebilecek

Adalet Bakanlığı ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülere, Kurban Bayramı dolayısıyla ağustos ayında iki defa aileleriyle görüşme imkanı sağlayacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tutuklu ve hükümlüler bayramda, Koranavirüs Bilim Kurulu tavsiyeleri çerçevesinde akrabalarından iki kişiyle kapalı görüşebilecek. Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların görüşebilecekleri kişiler, anne, baba, eş, çocuk, torun, büyükanne, büyükbaba ve kardeşler arasından olabilecek.





Görüşler, 1-10 Ağustos ile 15-31 Ağustos tarihlerinde yapılacak.